2名綽號都叫「阿龍」，常在艋舺公園混跡的街友，12日晚上8時原本在公園內喝酒，其中1人不小心撞到1名女子，另1人乘著酒意責罵對方，引發對方不滿，拿出預藏的剪刀朝對方臀部猛刺多刀，造成傷者血流滿地，更因失血過多已無意識，目前正在醫院搶救中，警方也在第一時間逮捕犯嫌，目前正在警局偵訊中。

警方初步調查，2人綽號都叫「阿龍」，都是經常在公園閒晃的街友，12日晚間2人原本在喝酒，其中1人不小心撞到1名女子，另1名阿龍竟出言責備，說他走路不小心，撞到人要道歉，引發被罵阿龍的不滿。

挨罵的阿龍隨即從行李中拿出剪刀，朝對方臀部猛刺至少4、5下，造成男子失血過多，不支倒地，衝突也引發其他街友驚慌，萬華警方獲報後，第一時間將傷者送醫，但因傷勢過重，目前仍在搶救中。警方隨後循線逮捕行凶者，目前正在警局偵訊中。

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