楊祐寧劇中深入山區調查無名屍案件。( Netflix、百聿數碼提供)

楊祐寧、章廣辰、謝雨芝劇中是刑事組。( Netflix、百聿數碼提供)

謝雨芝劇中是刑事組。( Netflix、百聿數碼提供)

章廣辰為角色曬黑又減重。( Netflix、百聿數碼提供)

懸疑影集《華燈初上》將於11月26日全球獨家上線第一部前8集，12日公布查案篇預告，曝光劇情從一樁深山紅鞋無名屍案件展開序幕，楊祐寧飾演的刑警率警隊隊員章廣辰、Dora謝雨芝至案發現場調查，開場在「光」日式酒店裡的五雙高跟鞋主人，成為關鍵線索。

楊祐寧表示：「這場戲在山區拍攝，那個地區滿難進去，可能前幾天下過雨地勢溼滑，劇組有很多器材跟人員要進入，拍攝難度很高。」作品將上線，楊祐寧期待大過緊張，「不管是演員間的碰撞或各組之間的配合，《華燈初上》都是讓所有演員都非常過癮的一部戲，我非常珍惜且享受。」

劇組為了要從高處拍攝案發現場，楊祐寧、章廣辰、Dora謝雨芝跟著導演、攝影機得爬到另一個山頭，楊祐寧印象深刻：「那是一個沒有路的地方，我們三個跟著劇組開出一條路，爬上一個小山丘去俯瞰整個案發現場。」

Dora謝雨芝說：「當時是在手機幾乎沒有訊號的山上，路都是泥巴路，休息點距離拍攝點要開一小段車程，為了不想麻煩工作人員載我回去上廁所，所以都不敢喝水，不過有趣的是，看到了80年代警察的鑑識採樣器材，覺得非常新奇。」

楊祐寧在《華燈初上》飾演刑警潘文成，為了深入揣摩職人角色，在拍攝前做足準備功課，他表示：「我這次詮釋的刑警是以前俗稱的『三組』，是刑警裡面最兇狠的，他們必須跟三教九流打交道，因為涉及的層面更深入，所以文成這個人的正義感不能太乾淨，身上會帶有一點兄弟味，讓他可以更容易在龍蛇混雜的環境下游走，這也是我在這個角色上希望呈現給觀眾的細節。」

章廣辰與Dora謝雨芝都是第一次演出警察，為了更貼合角色，章廣辰讓自己曬黑並減重，還上網查了那個年代的台灣街景，吸收當時的氛圍，也做足相關功課來創作角色；Dora謝雨芝不僅曬黑、做重訓，還向當警察的家人做田調，更到派出所觀察警察日常。

楊祐寧表示，會在拍攝現場利用環境為角色注入細節巧思，這些設計並不是原先看到劇本時就想好的，很多都是他到現場後，配合環境而生，比方像：「文成在交辦任務、開會或者理解案情的過程中，很喜歡削鉛筆，削鉛筆有強迫症的感覺，所以我設計了這種小動作。」