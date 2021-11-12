味全龍擊敗統一獅，奪下4連勝。（鄭任南攝）

味全龍隊12日以8比7逆轉擊敗統一獅，奪下4連勝，也賞給獅隊3連敗，更讓獅隊下半季封王魔術數字繼續凍結在M4，獅隊「近冠情怯」也讓對手有可乘之際，龍隊總教練葉君璋就認為，「壓力」成為此役勝負關鍵。

獅隊在3局上靠著林安可2分炮先馳得點，但龍隊在下半局立刻還以顏色，吳東融敲出轉隊後首轟，也是相隔514天再度敲出全壘打，雖然獅隊在4局上再攻下4分要回領先，但龍隊展現韌性，先追成6比6，7局下再攻下2分逆轉。

葉總表示，感覺得出來獅隊有壓力，球員表現不如過往的自在，「對方打得綁手綁腳，我們就有機會，加上近期球員的態度都很平穩，積極的面對比賽。但其實原本有擔心球員會因為移動造成疲累，今天看來他們有適應，表現得很不錯。」

此役敲出雙安，包含1發2分全壘打的吳東融連2天獲選單場MVP，這也是他職業生涯頭一遭，「在昨天前一次的MVP已經是一年多，真的沒想過會連2天，真的很開心。」

暌違1年多再度開轟，吳東融坦言受到換球影響，但更多的是自己因素造成，「抓比賽感覺、調整還要再快一點。」而身為陣中老大哥，他也給予自己更多壓力，盼帶給學弟好榜樣。

獅隊吞下這一敗後，下半季封王魔術數字繼續停留在M4，若獅隊明天擊敗樂天桃猿，加上中信兄弟吞下3連敗，最快16日能夠靠著對手非自力封王，取得台灣大賽門票。