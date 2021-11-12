軍事新聞網站「Defense News」報導，隨著歐盟持續思考如何擴大在印太區的參與；歐盟德國空軍也準備，於1年內派遣戰鬥機、加油機與運輸機至亞太地區。德國空軍證實，2022部署將以澳洲為主；但也希望能在新加坡、日本部署並舉行演習。

報導指出，為支援於澳洲將於2022年9月5日至23日舉行的「漆黑2022」空戰演習，德國空軍將部署6架颱風戰機、3架空中巴士的A330加油機，以及3架A400M運輸機。

一般而言，作為亞太地區最大規模的空戰演習，漆黑空戰演習每2年舉辦一次；2020年卻因新冠肺炎而喊卡。換言之，這是自2018年以來首次舉辦該演習。

德國空軍參謀長格哈茨證實，德國準備在印太區發揮更大的影響力，預計將於2022年秋天首次出擊，然後再擬定長期計畫。他強調，這是德國空軍將麾下的空中資產，首次也是規模最大的一次部署於亞太地區，並和印太地區的夥伴展開合作。

德國空軍也表示，2022年將以澳洲為部署重點，但具體部署基地則未公布。軍方發言人表示，除了澳洲外，德國空軍也希望能部署至新加坡與日本，並於當地展開演習。

另一方面，格哈茨11月參加杜拜國際空軍首長會議時，會與印太國家的空軍首長進行會談，以擬定進一步計畫。

報導指出，巡防艦巴伐利亞號於2021年8月部署才進行部署。當時，該艦在海上共度過6個月，並在12個港口停泊，包括吉布地、喀拉蚩（Karachi）、狄耶戈加西亞（Diego Garcia）、伯斯（Perth）、關島、東京與上海。不過，由於北京拒絕乾艦於上海的停靠計畫，讓巴伐利亞號最終沒有前往上海。

對於德國空軍是否會長期部署於印太地區；格哈茨強調目前專注於2022年的演訓，還沒有心力思考此一問題；不過，不排除重返印太區的可能性。「我無法預測是否會有永久部署。但對我來說，不太會是來這裡1年，然後就回家了」。

圖為漆黑2016揭幕時開放外界參觀。漆黑空演為印太地區最大規模的空戰演習。(圖/DVIDS)

更具體地說，長期戰略規劃將取決於社會民主黨(SPD)、綠黨與自由民主黨組成的新聯合政府，即端看新中間偏左政府想要如何接近印太地區。

前美國駐歐州陸軍司令霍吉斯（Ben Hodges）認為，前往世界另一端並進行類似任務，這樣的部署有利於德國空軍提升自己實力。歐洲盟過可透過外交與經濟的途徑，共同合作並凝聚力量對抗北京，以協助美國及其在印太地區的夥伴。

自2020年9月德國政府發表對印太地區的指南後，德國空軍便依據該指導擬定部署演習。空軍發言人指出，「隨著亞洲的崛起，全球政治與經濟天秤證愈來愈多的傾向印太地區，該地區儼然成為21世紀國際秩序的關鍵」。

德國外交部則在2021年9月份的簡報中表示，就在政策指導發布1年之後，其中的目標已逐漸實現。在德國擔任歐盟理事會主席期間，歐盟與亞洲的關係於2020年12月提升到戰略夥伴的等級。德國也擴大與澳洲、日本的關係，並設立德國資訊中心，以擴大當地的公共交流。

歐盟則於2021年9月發布首個印太戰略。基於安全考量，歐盟將向印太地區的歐盟代表團部署軍事顧問(目前為中國大陸與印尼)，並建立歐盟外交網路。歐盟印太戰略強調網路安全、反恐、核安全、核武、化學武器與生物武器的不擴散、資訊戰等議題。歐盟希望，能與印太地區的夥伴展開更密切合作。