魏德聖在百忙之中擔任配音工作。（三立提供）

三立新聞《消失的國界》為探討氣候與土地的變遷，深入美國路易斯安那州查爾斯島，製作紀錄片「2030沉沒倒數」採訪紀實，第一手記錄海水侵蝕淡水的現象，當查爾斯島的土地被沖刷掉98％，人類承襲千年的文化將不復見，彰顯氣候對於人文、產業所造成的深遠影響，也特別邀請導演魏德聖配音。

這次魏德聖在百忙之中擔任配音工作，他笑說這也是個蠻奇妙的過程，最後想說反正只是配音，又不用錄影，覺得還好。這個對他來說，就是把稿子念一念，還不會太吃力，還強調「我沒有很忙啦！」魏德聖3年前曾為動畫片配音，而這次配紀錄片，兩者不同是動畫片配音要表演，但這次不用，就是念出來就好。

這種旁白配音，比較偏報導性質，很多字句比較不像生活對白這麼好說，但是電影的配音，要加上表演、語氣，旁邊還會有人看，魏導笑說自己本身就是會怕鏡頭的人，就算沒有鏡頭但會有一堆人在旁邊看，於是就要求把窗簾拉起來，大家就聽聲音就好了。

被問配紀錄片的感想，魏導表示其實氣候變遷議題講好久，好像也找不到解決的辦法，有時候會擔心，可是也會慶幸，語帶幽默地說：「說不定那個時候我已經不在了，不是我要承擔的事情了。」他也很難想像2030後的台灣會是什麼樣子，其實台灣本來就沒有這麼大，因為泥沙沖積、內海變成平地，我們已經向老天借地借很久了，還回去也是應該的，沒有什麼好計較的。

魏德聖導演作品大都在研究台灣歷史，他表示常拍的歷史劇，通常有很多花費是在美術搭景上，或是去尋找一些可拍攝的景點。大部分都是在山區或靠海處，拍攝《賽德克巴萊》的時候，就有遇到過一次，景幾乎都在南橫一帶，還沒拍路就斷成十幾節，根本只能放棄那個地方，重新再找一次景。

今年拍戲也遇到大水災，還好我們很多的場景都還沒開始搭，要不然的話又被破壞，要花一大筆錢去重建。不單只有花錢重建而已，還需要時間，時間對於拍攝來講都是金錢，需要花上兩種不同用途的錢。氣候環境變遷對於未來的拍攝型態，可能也需要重新思考，特別是這種搭大景、做大戲的部分，該怎麼面對與應付。