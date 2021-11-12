大陸晶圓代工龍頭中芯國際11日人事大地震，台積電前共同營運長「蔣爸」蔣尚義辭去副董事長與執行董事職務，聯合首席執行長梁孟松、獨立非執行董事楊光磊也辭去執行董事、獨立非執行董事職務，等於是台積系人馬全面退出董事會。陸媒報導指出，專家認為，這起事件不僅反應中芯國際內部鬥爭，也顯示人才外流的嚴重情況。

據陸媒《經濟觀察報》報導，微信公眾號《半導體行業觀察》作者李壽鵬認為，在董事長周子學9月離職後，蔣尚義也辭任副董事長一職，他認為近年中芯國際高層動盪不斷，幾大陣營包括本土、海歸等派系林立，雖然他未對這家晶片巨頭詳述，但卻以「亂」字總結其管理模式。

李壽鵬認為，目前談不上是哪一派獲勝，業界解讀是中芯國際不願採納蔣尚義想要發展的小晶片(Chiplet)封裝技術，且未能獲得相關資源支持與研發投入，最終蔣尚義離開。不過，蔣尚義解釋是，想要有更多時間陪伴家人，甚至前往美國看看10個月大卻未曾謀面的外孫。

早在蔣尚義去年回鍋之際，梁孟松卻認為周子學沒有事先通知，讓他感受到不被尊重，憤而辭去職位，甚至在辭職信上直指，他在3年協助中芯國際完成5個世代技術開發，這是一般公司花10年才能達到的成就。

據大陸《經濟觀察報》報導，梁孟松於2017年10月任職中芯國際，與原CEO趙海軍共同作為聯合首席執行長，並兼執行董事，但與趙海軍有很多地方意見不合。梁孟松入職3年多，是最近10年來，中芯國際外部干擾最多、技術壓力最大的階段，面臨大客戶華為無法交易、供貨商加大斷供力度等情況。不過，梁孟松帶領中芯國際突破14奈米瓶頸，並生產出大陸首顆FinFET晶片。

但有員工表示，梁孟松擔任CEO，工作業務與規定變非常繁忙。業內人士指出，梁孟松身上帶有濃厚台企的管理風格，在任期間非常希望從文化上塑造公司，甚至在開大會時說，和台積電、三星相比，中芯國際缺少自己的公司文化，完全引進台積電的標準化、準軍事化管理風格，試圖將中芯文化重新塑造。

不過，中芯今年7月宣布，在公司任職20年的核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛博士離職，由於曾參與FinFET架構開發與管理工作，突然離職引發業界震撼。

由於FinFET技術是梁孟松就任職中芯國際後主要推動的研發項目，加上公司給予梁孟松、蔣尚義等人40萬股中芯國際A股限制性股票，但吳金剛僅有只拿到16萬A股限制性股票，其他像是梁孟松待在台積電時的下屬、執行研發副總周梅生，以及長達10年時間在台積電美國公司、格芯擔任管理職務的張昕，也都獲得32萬股，外界認為中芯高層對老臣感覺到不被重視，加上本身資歷去其他第方也能一展長才，才讓吳金剛決議辭去職務，這也顯示中芯人才正在流失的嚴重問題。

報導提及，隨著台積系人馬退出董事會，與梁孟松同樣擔任聯合首席執行長的趙海軍，目前的代理董事長高永崗，則是入職中芯有12年之久，卻是管理層年紀最輕的，要如何整頓中芯國際這隻大陸晶片巨獸，以及符合大陸半導體自主化進程，將沉重考驗高永崗領導能力。