105-year-old Louisiana woman, Julia Hawkins, sets world record in running

英國《衛報》（The Guardian）11日報導，105歲的人瑞跑者霍金斯（Julia Hawkins），先前在美國路易斯安那州的美國國家高齡者運動會（National Senior Games）中成功刷新世界紀錄；她表示，如果人們希望在年齡不斷增長的同時保持健康和快樂，就必須「保持活動」。

根據報導，綽號「颶風」（Hurricane）、多年來活躍於美國高齡者運動會的退休老師霍金斯，7日在路易斯安那州的比賽中，以1分02秒59的成績，成功刷新105歲以上女性的百米短跑世界紀錄。

雖然這已是最新的世界紀錄，但霍金斯仍有些不甘心，因為她希望能把時間「壓在1分鐘以內」。當有人安慰她102這個數字比她的年齡105還少時，她表示，這並未讓她感覺良好。不過被問及未來是否會繼續參加百米競賽時，她立即回答：「當然！」

這並非霍金斯首次創造世界紀錄，她2017年曾以39秒62的成績，創下100歲至104歲女性的百米短跑世界紀錄。而在佛里曼（Diane Friedman）今年8月以36秒71打破霍金斯的百米紀錄、還以1分29秒78的成績刷新該組別的200米短跑世界紀錄後，霍金斯不甘示弱，立即在新組別內打破紀錄。

霍金斯80歲起開始參加高齡者運動會，剛開始專攻自行車計時賽，並多次獲得金牌；在年齡破百後，她轉為主攻短跑比賽，並拿到如今的成績。霍金斯強調，她喜歡跑步，並希望向他人傳達一個訊息，稱若人們希望在年齡不斷增長的同時保持健康和快樂，就必須「保持活動」。