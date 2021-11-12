低價自有品牌不再是美國消費者的心頭好，仗著供應鏈優勢，加上疫情促使民眾重回較受信賴品牌的懷抱，自有品牌變貴價格魅力不再，美國大廠牌食品及家用品奪回市占優勢。

吃癟多年的美國經典品牌終於在今年扭轉劣勢。分析師說，消費者重新鎖定貨架上的知名廠牌，例如幫寶適（Pampers）尿布和濕紙巾、Simply柳橙汁、星巴克咖啡、Hefty垃圾袋、多芬（Dove）體香劑等。

市調公司IRI指出，年營收超過60億美元的品牌，今年市占率提高0.3％，反觀自有品牌市占率掉了0.5％，這是IRI自2016年開始追蹤此數據以來首見。

與此同時，年營收不到10億美元的中型品牌市占停滯不前；年營收低於1億美元的小型品牌，市占率微幅擴大0.1％。

券商Jefferies追蹤美國自有品牌銷售額和市占率指出，迄至10月9日的52周時間，自有品牌嬰兒濕紙巾市占率，與去年同期相比，被大廠牌吞掉3.3％。

同一時間自有品牌尿布市占率掉了2.6％，止痛藥縮減1.3％，維他命和補充品少了1.8％，居家用品與廚房家電減少0.8％。

據業者、產業分析師及消費者行為專家表示，大廠牌逐漸壓過自有品牌與其他對手，奪回市場霸主地位，歸功於好幾項因素。大廠牌握有供應鏈優勢，疫情下消費者寧可選擇值得信賴的品牌，標榜低價的自有品牌愈來愈貴，大品牌從慘痛教訓中學到如何反擊低價攻勢。

此外疫情的關係，美國消費者在家下廚及打掃清潔的次數變多，情願多花點錢買名牌食品和必需品。而薪資提高，很多家庭因疫情省下旅費或其他服務開支，也讓他們更有餘裕選購店內的高價商品。

當前的供應鏈危機也凸顯大廠牌優勢，它們的口袋深、規模大且對零售商而言舉足輕重，成了供應吃緊下的寶貴資產。

不過雜貨價格飆高，消費者又開始瞄準平價商品下手，大廠牌重拾成長動能的光景能維持多久難以斷定。