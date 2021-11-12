Gogoro Network於12日宣布，由埔里前往合歡山武嶺旅遊區沿線GoStation電池交換站正式上線，Powered by Gogoro Network（PBGN）車主不僅可以騎乘電動機車暢意環台，還可深入有台灣屋脊之稱的中央山脈，探索獨特的高山美景。Gogoro Network同時宣布開通前往「嘉義阿里山風景區」與「南投日月潭風景區」主要省道旁的多個電池交換站，並於11月底前陸續啟動營運。從富貴角到鵝鑾鼻、從合歡山到阿里山，Gogoro Network拓展多種踏青路線，讓全台逾43萬名PBGN車主可盡情享受零碳排的山水美景之旅。

從埔里直奔合歡山武嶺旅遊路線，Gogoro Network已完成清境「7-ELEVEN 見晴園店站」、省道台14號上「中油台一加油站」和「中油聖本篤加油站」電池交換站的布建並即刻啟用，供應100顆電池給欲登高的所有 PBGN 車主。位於清境風景區內7-ELEVEN見晴園店旁的GoStation，可提供超過20位用戶一起探索武嶺，滿足騎上武嶺最後24.3公里、垂直爬升1667公尺、達到海拔3275公尺所需的能源補給。

不僅如此，Gogoro Network亦持續加強、完善經由不同路線前往「日月潭風景區」的電池交換站：包括從埔里往南出發沿省道台21線，新增了中油巨大站、中油魚池站兩個GoStation 站點，提供超過50顆電池讓騎士暢快奔馳；或是從南投市及名間鄉向東出發，除了在集集鎮原有的兩個 GoStation 站點外，於省道台 16 線上新增了中油新集集站與中油集鹿站，搭配現有位於日月潭邊的台灣聯通日月潭中興場站及水里鄉的兩個站點，日月潭景區周邊有眾多的電池交換站提供車主選擇。

Gogoro Network還加碼宣布，預計11月底前完成阿里山公路（省道台18線）直達阿里山風景區的電池交換站布建，沿路新設立的 GoStation站點包括：中油信泰站、中油吳鳳廟站及中油石卓站，在阿里山公路沿線投放超過 80 顆電池，讓全台PBGN車主能夠以省道台1線、台9線搭配台18線，隨時啟程近身體驗無與倫比的阿里山美景。

2017年Gogoro Network首次串起西部走廊，電動機車實現北高縱走；2019年初，能源網絡於全台串聯。根據Gogoro Network的大數據分析，迄今為止共有4655位車主在過去兩年半內，完成超過6381趟環島旅程。環島解鎖是Gogoro Network發展的必經過程，除了持續提升西部都會區的能源網路密度，也不斷地在台灣東部的公路上布建更多的電池交換站。