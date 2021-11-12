和泰集團和泰汽車（2207）深耕台灣70餘年，長期致力於環境永續公益活動，為了守護台灣美麗珍稀的本土物種，2021年更發起「台灣原生動物守護計畫」，與台灣唯一專職於本土特稀有動植物研究、保育及推廣之政府單位「行政院農委會特有生物研究保育中心」（特生中心）合作，除了捐贈車輛（TOYOTA RAV4 4WD）協助本土原生動物救援外，同時贊助協助石虎野放訓練經費，參與救助台灣稀有保育動物，保護台灣現存唯一的本土原生貓科物種－石虎。

今年7月20日，特生中心保育員開著TOYOTA RAV4到台北市動物園，因為出生四個月大的石虎三胞胎中大哥及小妹，已準備好跟著特生中心保育員回到南投，進行野放訓練，準備獨立生活。之後特生中心將啟動石虎兩兄妹野化訓練準備，包含捕食能力、避敵訓練等等。目前石虎兄妹正在進行野放前評估，包含運動能力、親人狀況、躲藏、覓食能力等等，預計明年年初，將會進行野放，返回大自然的家。

今年9月中秋節連假，南投市民於自家農地發現落水的瘦弱小貓，原想帶回家飼養照護，經比對斑點特徵後為石虎幼獸，通報並送至特生中心野生動物急救站救護照料。小石虎被救援時體重僅224公克，相較同齡野外幼獸多在300公克以上，明顯瘦弱許多，經獸醫師檢查後，發現耳朵邊緣及尾巴都有皮膚問題。經過特生中心急救站一個多月的細心照料下，從一開始每天定時餵奶、餵藥、梳毛，到現在小石虎已經有屬於自己的小房間，開始以肉食為主，學習野外環境，體重更成長到超過1500公克。

和泰集團表示，希望石虎兄妹「虎力旺」、「虎力秀」及小石虎都能夠平安長大，在特生中心的悉心照料及野放訓練下，皆能成長茁壯並重返野外。和泰集團也將持續關注台灣原生動物，守護台灣這片土地之美。

和泰集團指出，秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，長期投入社會公益，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會，包含攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家、導護裝備捐贈邁入第11年並累積捐贈11萬套、連續11年捐贈和泰號捐血車、一車一樹達成種植50萬棵里程碑等公益行動，今年更連續七年榮獲天下永續公民獎，未來將持續整合和泰集團公益資源，擴大影響力，成為汽車產業CSR的標竿企業。