岱宇國際（1598）12日公布今年前三季財報，累計今年前三季合併營收90.49億元、年增17.03％，續創同期新高，但受到全球運價成本與原物料價格上漲等因素的影響，稅後淨利4.26億元、年減30.46％，EPS3.36元，低於去年同期的5.61元。

展望第四季營運，岱宇表示，在新通路方面，集團規劃第四季新增Xterra品牌在Costco與Walmart的實體銷售通路銷售，考量Costco與Walmart在全美擁有超過上千家的分店，有望推升集團整體訂單量持續放大。

另在新產品方面，集團看準智能健身市場的龐大商機，旗下Sole品牌與智能健身內容開發商STUDIO聯手推出智能健身產品。其中，包括全球第一堂橢圓機運動線上健身課程，此項合作使消費者可在居家運動時，輕鬆紀錄每日運動的各項指標、數據，亦可進行即時的社區健身競賽，預期在新通路與新產品的雙重挹注下，有望創造集團未來營運強勁的成長動能。

岱宇指出，因考量全球運價成本與原物料價格上漲，將持續影響集團獲利表現，集團為緩解成本壓力，7月已開始針對旗下全品牌產品執行價格調漲5～15％的策略，目前亦不排除於第四季旺季時，再次啟動產品價格調漲，以期集團整體毛利率，可回到正常水準。 岱宇說，2021年第三季合併營收24.36億元，季減12.18％，亦有員工分紅費用認列，惟集團持續嚴格控管營業費用，挹注第三季單季營業費用率26.01％，較第二季下降1.23個百分點，帶動第三季稅後淨利1.11億元、季增117.41％，EPS0.87元，也高於第二季的0.4元，顯示集團整體獲利能力持續提升，預期在第四季旺季效應的發酵下，可望推升集團整體營運持續成長。

岱宇強調，在全球健身器材市場持續成長下，集團今年已陸續推出多款新產品搶市。其中，Sole品牌在集團整併效益發酵下，持續貢獻集團強勁的成長動能，Xterra品亦憑藉其高性價比，持續在各大線上平台繳出優異的成績單，尤其在主要線上客戶Amazon平台，更是創下高雙位數成長的銷售實績。

尤其，Spirit品牌隨著全球疫情逐漸趨緩，推升商用健身器材市場汰換需求增溫，帶動旗下Sole、Xterra及Spirit品牌前三季營收，分別較去年同期成長1.11％、41.95％及20.34％。