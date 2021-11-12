紐西蘭APEC年會今日晚間於線上舉行，台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文，與中國國家主席習近平、美國總統拜登等元首同框開會。總統府表示，張忠謀於會中傳達我國理念立場，會議過程順利，預計13日上午於總統府舉行記者會，對外說明會議內容。

總統府指出，APEC年度主題為「攜手協作，共同成長」，各會員領袖透過這次會議，探索加速疫後經濟復甦之道，並就疫後的機會與挑戰，尋找惠及眾人的包容永續解方。會議中，21個會員一致同意通過「領袖宣言」與「奧特亞羅瓦行動計畫」（Aotearoa Plan of Action）。

另外，張忠謀也已於11日晚間，在宏碁董事長陳俊聖陪同下，出席APEC企業諮詢委員會（ABAC）與經濟領袖對話，深入探討在面對公衛危機時，應如何重建區域貿易與經濟。

總統府表示，會議規劃仍如過去實體會議一樣豐富精彩，我國配合紐西蘭舉辦會議，積極參與，也在強項領域多方作出貢獻，如數位健康、新興科技運用、原住民經濟賦權及綠色成長，與所有會員在APEC架構下深化合作。