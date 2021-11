瘦子擔任「A Night of Disney+ 夢想之夜」表演嘉賓。(Disney+提供)

影音串流平台「Disney+」攜手華語天后張惠妹及嘻哈男神瘦子(E.SO)2位歌壇巨星,及以天籟美聲聞名的希望合唱團所打造的「A Night of Disney+ 夢想之夜」, 由逾20年來為迪士尼創作過無數主題曲的音樂製作人陳少琪、合唱團指揮謝文德與編曲家姚書寰共同製作,此音樂大秀取景於眾多台灣知名地標,以創新精神融合經典風格,重新演繹多首備受喜愛的精選曲目,宣告在台灣正式上線。

由希望合唱團的天籟美聲搭配台灣原始森林中的蟲鳴鳥叫作為開場,緊接著由張惠妹演繹《海洋奇緣》中文版主題曲〈海洋之心〉,相較原版增加金杯鼓、康加鼓、烏克麗麗等在台灣時常聽到的樂器,並錄製了希望合唱團員的拍手聲,展現如同慶典般溫馨、熱鬧的氛圍。觀眾也可在其他曲目中發現許多改編上的創意巧思,包含於《木偶奇遇記》〈When You Wish Upon a Star〉中使用尼龍吉他伴奏為歌曲增添沉靜感、在《可可夜總會》的「請記住我」中改以鋼琴伴奏,於《冰雪奇緣2》 的〈Into the Unknown〉中增添EDM元素,完美混搭古典管絃樂與電子音樂,呈現令人驚豔的成果;瘦子更以迪士尼旗下的經典作品為靈感,透過鼓舞人心的饒舌創作為這場音樂大秀畫龍點睛。

影片的幕後團隊由執導過多位台灣頂級歌手MV的金曲獎知名導演黃中平領軍。這場音樂盛典巧妙的將Disney+ 旗下指標性品牌的音樂作品與在地元素結合,囊括台灣各大知名地標及自然景緻的畫面,交織出獨一無二的作品。希望合唱團的開場,取景於陽明山大屯山自然公園與小隱潭瀑布;阿妹則接續於台北流行音樂中心的展演廳和場外館地進行錄製,這也是北流中心首次提供空間供音樂影片拍攝。另一方面,為了詮釋經典風韻與新世代精神並存的饒舌創作,瘦子的拍攝選在中山樓進行,呈現古典與現代的極致對比,並將Disney+旗下許多令人難忘的影視作品投影在台灣著名的建築、甚至是古蹟上。

在幕後花絮的訪談中,當阿妹被問及與Disney+ 合作的想法時,她表示迪士尼的電影及音樂不僅經典,甚至可能在許多人的生命中象徵著不同意義。「雖然我個人非常熟悉多首迪士尼的歌曲,但我幾乎沒有什麼機會可以演唱它們,能有這個機會成為表演的一部分,簡直是夢想成真,最令我興奮的莫過於是重新演繹《獅子王》中,大小朋友都耳熟能詳的〈Circle of Life〉」;同時她也興致勃勃的談及了《冰雪奇緣2》 中〈Into the Unknown〉的錄製,表示:「Elsa的堅毅與獨特嶄露無遺,演唱這首歌是個難忘的體驗,似乎讓我也進入了魔法世界。」

瘦子也分享了參與這場音樂盛典的心情,他透露:「這段饒舌創作的歌詞,其實就是想像自己徜徉在電影世界中,隨心扮演任何角色。」更道出最喜歡的迪士尼電影其實就是《獅子王》,許多個人創作也是以此為靈感而衍生。當2位同時被問到Disney+上線後會搶先收看哪些劇集,瘦子打趣地說會挑選集數較多的作品,以免陷入熬夜追劇的循環。阿妹則表示自己超沉迷追劇,完全忍受不了等待的滋味。