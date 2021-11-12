結婚是兩個家庭的事，有許多傳統的習俗要注意，其中「聘金」應該給多少才合理？有男網友貼出手握4大疊千元鈔票的照片表示，他結婚大聘給了66萬元，小聘36萬，感慨因為結婚花光身上積蓄，貼文一出引起熱烈討論。

一名網友稍早在臉書社團「爆廢公社二館」發文詢問，娶老婆聘金給多少才合理？原PO表示老人家都說基本應該準備大聘66萬元、小聘36萬元，除此之外結婚還有其他的開銷，加總下來的數字蠻可觀的。

原PO詢問，娶老婆聘金給多少才合理？貼文引起討論。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

原PO還附上一張手握4疊千元鈔票的照片，為了結婚開銷提了錢，既無奈又感慨：「結個婚，也花光了身上的積蓄」。

貼文引來1000多則多則留言，許多網友不滿聘金文化，「什麼時代了還在收聘，還活在賣女兒的年代？」、「現在注重生活品質，還在要娉金的其實不多了」、「結婚只是一個形式，遵照古老傳統習俗，都是在互相比面子，但現在經濟不如以往了」、「結婚傷錢，離婚傷身」，也有網友認為，「看個人吧！如果真的覺得不合理，不如不要結婚，不然未來問題更多」、「正常的啦，我結婚也是財產歸零，但我認為錢再賺就有」、「正常吧，養大一個女兒遠遠不止這些錢」、「對她好一輩子比較重要」。