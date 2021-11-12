臺北市政府社會局即將在15日開始發放1500元敬老愛心儲值金，敬老愛心卡持卡人至四大超商及美聯社收銀機嗶卡即可領取，其中，美廉社更祭出「嗶卡及送有機金針菇1包」的優惠，享受無現金生活從現在開始。
自11月15日起至12月31日止，敬老愛心卡持卡人可至7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商及美廉社，在收銀機嗶卡即可加值1500元，加值金無使用期限，在所有悠遊卡通路皆可消費。
其中，美廉社特別祭出雙重優惠，第一重：自11月15日起至12月31日止持敬老愛心卡到門市嗶卡領取1500元儲值金，即送有機金針菇1包；第二重：持悠遊卡自11月15日至11月30日消費後的收據小白單，下筆消費滿200元即可現折20元，還可購買優惠加價購商品(12月7日前皆適用)。
悠遊卡公司提醒，敬老愛心卡持卡人記得盡早至適用通路領取敬老愛心儲值金，早領早消費，且悠遊卡單筆消費上限已經提高至1500元，小額消費更不受限。
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