台灣百和（9938）12日公布自結今年前十月合併營收152.91億元、年增25.2％，稅後盈餘15.73億元、年增22.5％，EPS 5.28元，優於去年同期的4.31元，均創同期新高。

台灣百和自結10月合併營收11.28億元，稅後虧損4379萬元，每股虧損0.15元，主因集團10月投資架構調整，股權交易產生資本利得稅影響數逾1.45億元，使得單月出現罕見的虧損。

台灣百和表示，自結10月不含房地產，每股虧損0.14元，累計今年前十月不含房地產，EPS4.25元。