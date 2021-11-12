賣前發現滷肉出問題，黃秋生立刻狂撒糖、醬油補救。（LINE TV提供）

LINE TV原創實境節目《開著餐車交朋友2》由黃秋生、莊凱勛、蔡凡熙三位金獎演員搭檔主持，首站到嘉義「交朋友」，過程中感受到嘉義的風土文化與濃濃人情味，開播首週即登上LINE TV人氣排行榜冠軍。最新內容中，三位主持人選定當地秋葵、慈德寺的日曬高麗菜乾，製作成「慈德滷肉佐金黃秋葵」料理，在嘉義水道頭園區開賣，沒想到開賣前發現滷肉出問題，黃秋生立刻狂撒糖、醬油補救，最後放一包「解藥」何首烏藥包進鍋，順利化解危機。

黃秋生首次與莊凱勛、蔡凡熙合作，大讚兩人EQ高，三人分工明確，對嘉義人情味也印象深刻：「來嘉義感受到溫暖，這兩天像是去了義大利。」談到開賣前的狀況，他說當時一掀開滷肉的鍋子，發現湯汁清澈見底，一層脂肪浮在水上面，宛如「肥肉汁」，只好重新放調料，想辦法補救。莊凱勛懊惱說，前一天製作過程是正確的，如果提早製作完成，就不會有遺憾，最後是秋生哥放了何首烏藥包，還有油露、醬油、糖，滷到湯汁蒸發了約半桶，才順利救回來，「雖然有遺憾，但也學到不少寶貴經驗」。

結束嘉義的旅程，三人緊接著啟程到澎湖，這次莊凱勛、蔡凡熙肩負找尋食材的任務，七早八早就到漁市場尋寶，沒想到漁貨早被掃光，兩人只好轉站其他市場採買。莊凱勛笑說：「我們自以為是早鳥，沒想到已經是夜間票，很多攤位都已經收掉。」莊凱勛還自爆和蔡凡熙中途到澎湖海灘戲水，「有一個神奇的力量在召喚我們去踏水！」他打趣道，上一次在海邊戲水，是在西班牙的海岸，沒想到5、6年後是跟從蔡凡熙一起，兩人互相潑水的畫面彷彿上演BL劇情，充滿粉紅泡泡。

而這次澎湖場將迎來《餐車2》首位來賓王淨，好友蔡凡熙特地拿大聲公到機場迎接，一看到王淨大喊：「歡迎台北電影節最佳女主角王淨小姐！」聲量大到引來大批民眾關注，讓王淨頓時成為焦點，現場笑聲不斷。更多精彩內容請鎖定LINE TV每週五中午12點，東森綜合台32頻道每週六晚間10點 《開著餐車交朋友2》。