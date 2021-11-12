前男團張家瑋為《A級戰場》決賽勤練突下背劇痛，「神經被壓」無法挺身痛到急就醫。（吉利娛樂事業有限公司提供）

東森實境男團養成節目《Be the ONE：A級戰場》誓言打造台灣新一代全方位大勢男團，並由炎亞綸擔任「遊戲經理人」陪伴他們走向出道成團之路。刺激的總冠軍賽終於到來，經過嚴格篩選的10位玩家將展示唱跳快歌與抒情慢歌進行考核，製作單位邀請歌手蕭秉治，以及男神小樂 吳思賢擔任Carry夥伴。經過一連串激戰考驗後，5位成團者也順勢出爐，炎亞綸有感而發表示：「當藝人出道真的滿不容易，對於成團的5個人，我還滿有信心的！」

10位玩家在賽局展開前，先讓髮型師打造更符合自我風格的造型，炎亞綸看見玩家們帥度更上層樓，笑說每個人距離感提升，「但距離感對偶像團體來說也是滿重要的，因為你要讓人家覺得只可遠觀不可褻玩，有時下凡跟人家玩的時候，他才會覺得『好親民』，像我就是這樣操作的」！

所有玩家都卯足全力拿出各自本領，前「TOP1男子漢」成員張家瑋更撂話自己使出「10000％的力量去打這場戰爭」，未料辛勤練習舞蹈時忽然感到下背劇痛無法挺身，「只能彎腰像老爺爺」，醫師檢查後警告傷勢有些嚴重，「壓到神經了！」讓他有些氣餒地說：「這是我的舊傷...晚上練舞就中斷了。」慶幸成果發表的好表現讓人眼睛為之一亮，替隊伍增添不少看點。

此外，「小王仁甫」吳承恩動靜皆宜的舞台呈現，也讓炎亞綸忍不住盛讚：「他真的是非常讓我驚訝的一個人，不管是舞蹈還是歌唱，你只要點他一下，他就通了，可見他是在這狀態裡面的！」吳思賢看完所有玩家們的勁歌熱舞後，猛誇大家在舞蹈上展示足夠的動感魅力，畢竟「唱跳不容易，中間還要跟觀眾互動。」而在得知所有玩家們上台前都只能利用短短時間培養默契以及熟悉歌曲、肢體舞動，吳思賢感慨：「有時候機會來了，你可能一個禮拜就要上了，你就是要在這時間準備好，我覺得這是藝人該有的抗壓性，他們感覺做得滿好的！」

蕭秉治時隔三年的全新專輯《狂人》，並搶先釋出新歌《不留活口》受好評，他在節目中看見玩家們使出渾身解數，不免感到熱血沸騰，「看玩家們在宣布名次時真情流露的模樣，我自己也很想哭，感覺他們真的為了夢想堅持很久。」他憶及自己初入演藝圈的時光，感性分享內心話，直言自己的貴人是「五月天」，「很幸運能夠進到五月天的公司，受到他們提拔」，為他的歌唱之路奠定深厚的基礎，也希望自身在節目中傳授的經驗能幫助成團的玩家們成長茁壯。

節目在最終公布脫穎而出的5位玩家後，也宣告著新世代偶像男團正式成立，炎亞綸驚喜表示：「在宣布5人名單時，確實是有些驚喜，也代表我們節目很真實呈現比賽！」吳思賢則說：「我們台灣比較少在做這種選秀節目，能讓年輕人有這個舞台真的很棒，我也希望以後可以看到更多這種節目，有舞台讓有夢想的人發揮，是一件很重要的事情。」

最終成團5位玩家是誰？敬請鎖定《Be the ONE：A級戰場》每周六晚10、11點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、晚12點於台灣大哥大myVideo上架，每周六下午4點在東森綜合台播出。