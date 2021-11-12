亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會12日登場，美國總統拜登透過視訊方式向21個成員國領袖發表演說，議題涵蓋促進公平貿易、支持全球經濟復甦與對抗氣候變遷等。

拜登表示，美國將努力深化該國在印太地區的經濟參與程度，希望是提升該區經濟實力，同時承諾將與APEC成員國共同創造公平、開放的貿易與投資環境以加速經濟復甦。拜登同時認為，應將氣候變遷危機視為經濟轉機，藉此創造更多工作機會，各國應攜手努力追求永續未來。