APEC峰會登場 拜登承諾共創公平貿易環境 23:092021/11/12 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會12日登場，美國總統拜登透過視訊方式向21個成員國領袖發表演說，議題涵蓋促進公平貿易、支持全球經濟復甦與對抗氣候變遷等。 拜登表示，美國將努力深化該國在印太地區的經濟參與程度，希望是提升該區經濟實力，同時承諾將與APEC成員國共同創造公平、開放的貿易與投資環境以加速經濟復甦。拜登同時認為，應將氣候變遷危機視為經濟轉機，藉此創造更多工作機會，各國應攜手努力追求永續未來。 拜登習近平參與APEC會議 12日晚間發表演說 美中聯合宣言 促進氣候合作 #拜登 #APEC #承諾 #公平貿易 #成員國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 出席APEC經濟領袖會議 張忠謀將提2大訴求 04:102021/11/12 財經要聞 APEC經濟領袖會議 張忠謀代表與會 22:472021/11/12 財經 高通膨恐阻礙拜登經濟議程 22:422021/11/12 財經 國票投顧看下周指數區間17300-17800點 17:092021/11/12 財經 拜登簽署安全設備法 加強限制華為、中興通訊 05:562021/11/12 國際 震大開眉 綠樹環繞、減碳好宅 04:102021/11/12 產業．科技 拜登將擬參觀通用底特律電動車工廠 22:292021/11/12 財經 大陸官方微信公眾號「補壹刀」：中美朝著緩和方向取得三個突破 12:362021/11/12 兩岸 陸房地產低迷 拜登基礎設施法案反成陸機具業及時雨 19:092021/11/12 兩岸 拜登簽署新法 禁核發國安威脅企業設備許可 09:582021/11/12 國際 拜習會的台灣因素 04:102021/11/12 時論廣場 財經熱門新聞 通膨來襲！資產飆升都是假的 專家警告：這種人最慘 - 財經 都因這事！梁孟松助攻三星超車台積電 卻慘淪叛將 - 財經 想把中芯改造成台積電！陸專家掀鬥爭內幕 1字嘆下場 - 財經 陸喊中芯成長超車台積電 梁孟松曾說這句話潑冷水 - 財經 張忠謀1句料中台灣優勢 謝金河：對比蔣爸求去超感傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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