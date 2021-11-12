金彝獎是台灣證券、期貨業的最高榮譽獎項，元大金控泛證券子公司在第十六屆金彝獎表現大放異彩，一舉橫掃九座獎項。競爭最激烈的「傑出金融創新獎」由元大證券及元大投信獲頒殊榮；元大期貨和元大證券均榮獲「傑出人才培育獎」，元大投信拿下「傑出ESG永續獎」，以及元大證券榮獲「傑出綠色金融獎」；個人獎項方面，元大一舉奪下「傑出證券人才獎」、「傑出投信投顧人才獎」、「傑出期貨人才獎」，更成為本屆獲獎數最多的金融業者。

元大證券連續三屆獲得傑出「傑出金融創新獎」，本屆獲獎產品「策略交易平台」， 以進階客戶的需求為經營理念，由自有的資訊及顧問團隊打造雲端智能策略模組，並取得了2項智慧財產局的發明專利以及5項設計專利，展現元大嶄新產品的優質研發成果。元大證券專注培育優質、專業、親和之理財業務人員，即便於疫情期間，仍持續以虛實整合，積極培養證券產業人才、增強業務戰力。不僅再次榮獲「傑出人才培育獎」殊榮，在個人獎項方面，由元大金控數金長郭美伶拿下「傑出證券人才獎」。顯示公司在人才培育及金融創新的表現獲得極大肯定。元大證券率先積極投入國內企業及銀行業之綠色債券承銷，能獲頒「傑出綠色金融獎」讓落實社會企業責任、環境永續的努力讓外界有目共睹。

資產管理業創新標竿的元大投信，榮獲本屆金彝獎三大指標獎項，10年來累積達13座金彝獎大獎，高居業界之冠。其中「元大台灣高股息優質龍頭基金」，憑藉「月配息+年終配+平準金」的獨創產品設計，基金規模最高一度達580億元，打破台股主動型基金的歷史規模紀錄，帶領台股主動型基金重返榮耀，該基金與經理人分別拿下「傑出金融創新獎」與「傑出投信投顧人才獎」。2019年推出首檔完整結合環境議題、社會責任、公司治理與財務指標篩選的ETF「元大臺灣ESG永續(00850)」ETF，更在金彝獎今年首次增設「傑出ESG永續獎」的團體獎項中獲得肯定的業者。

因應疫情與全球數位金融發展趨勢，元大期貨積極建構學習型組織型態，提升期貨產業人才的競爭力與創新服務的溫度，此次蟬聯兩屆金彝獎傑出人才培育獲獎，更是對元大期貨培養期權產業人才給予至高的肯定。此外，元大期貨研究部資深協理陳昱宏亦榮獲本屆金彝獎傑出期貨人才獎，為元大蟬聯四屆獲得此獎之榮譽，顯見元大近年在投資人教育、期權數位影音、交易加值服務等創新獲得肯定。

元大金控泛證券子公司深耕台灣金融市場，在產品開發創新努力不懈、對金融人才培育更是一棒接一棒，奪下金彝獎九座獎項肯定不僅領先各方，證券、期貨、投信多次蟬聯指標獎項，更擦亮元大金控在證券、期貨業領導品牌的招牌。