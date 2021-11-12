逢甲大學商學院進修部一年級的宋姓男大生被3名惡煞打成昏迷，而逢甲大學12日下午舉辦譴責暴力、祈福集氣的活動。逢甲大學校長李秉乾表示，學生僅因車禍擦撞就受到如此嚴重的傷，究竟那些人憑什麼如此囂張，盼望社會不姑息暴力，盡快還給宋母與宋生一個公道。
逢甲大學12日晚間5時於忠勤樓前舉辦祈福活動，全校師生一同列席為受傷的宋姓男大生祈福，並寫下卡片期盼宋男康復。校長李秉乾12日傍晚出席祈福活動，席上表示，學生因輕微車禍擦撞，就遭人持棍棒毆打致顱內出血，痛批「這群惡人究竟壞到什麼地步，竟然毆打學生，究竟囂張到什麼地步，造成社會的不安，剝奪生活的安全感。」
李秉乾強調，逢甲師生挺身而出，支持台中市府從重執法，建立讓市民、家長與學生安心的台中，更希望社會不再姑息暴力，學校勇敢地發出怒吼，站出來譴責暴力，呼籲11月7日事發當時經過附近的民眾提供影像給警方、宋母。
宋母也在現場數度哽咽，感謝到場力挺的師生，宋母說兒子不孤單，還有這麼多人支持他，好不容易兒子今天終於甦醒了，感覺人生又有了希望。不希望再有父母去承受像自己這般的椎心之痛，希望大家一起抵制這種暴力，讓凶嫌得到應有的裁決，不要再放他出來，到處亂傷人。
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