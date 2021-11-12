謝佑昀(右)與李奕潔遊覽台中。（東森提供）

東森財經新聞台《進擊的台灣》與台中市政府合作，推出「進擊的台中」特輯。東森數位主播謝佑昀、李奕潔擔任主持人，遊覽文心森林公園、台中車站、台中歌劇院等地。其中台中歌劇院由日本建築師伊東豊雄設計，以原始「樹屋」、「洞窟」概念設計美聲涵洞，內部曲面牆興建難度極高。且台中素有美食及糕餅之鄉美名，中捷綠線通車後，沿線18站橫跨11個商圈聚落，加上台中各大地標性建築，與各文創美食景點，讓台中市成為觀光最佳首選。

曾在台中念書工作多年的謝佑昀，此次因工作再度回到台中，也開心直呼像是回到第二故鄉。節目中謝佑昀、李奕潔走訪沁園春、茂川肉丸、三代福州意麵等米其林餐廳或百年老店，整天的美食行程讓她們直呼賺到，笑說完全忘記是來工作的，自嘲此行是「公器私用」。謝佑昀表示「以前住台中時，學生時期就是吃打工的員工餐省錢，到輕井澤吃火鍋就算是吃大餐了，能回到台中吃米其林等級餐廳當然興奮！」

李奕潔還笑說「我們真的從頭吃到尾，連最後一站到沁園春時，明明已經吃了一整天，但菜一上桌，筷子依舊停不下來。」謝佑昀也興奮表示「我吃完還想帶我爸媽來吃，甚至想到若未來有對象，跟另一半父母見面吃飯時也要來這裡。」李奕潔更打趣表示好吃到有戀愛感，都覺得老闆帥度增加，兩人還歪樓想誠徵男友。

但對美食頗有共鳴的兩人，卻也因為肉圓吵得不可開交。原來分別為高雄人的謝佑昀，跟台北人的李奕潔，在四代家傳的茂川肉丸拍攝時，因肉圓的煮法跟吃法而大戰南北。兩人光是肉圓應該要蒸還是要炸，就激辯了半個多小時，最後還是餐點上桌了才暫時止戰，讓現場的工作人員哭笑不得。《進擊的台灣》的「進擊的台中」特輯，將於本周六（13日）晚8點在東森財經新聞台播出。