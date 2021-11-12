入圍今年金馬3項大獎的《該死的阿修羅》12日在金馬影展舉辦世界首映，導演樓一安12日率片中演員黃聖球、莫子儀、黃姵嘉、潘綱大、王渝萱、賴澔哲、張詩盈、丁寧、凌心妤、陳家逵出席記者會。除王渝萱外，大家都是昨晚才首次看片，心情既期待又興奮，潘綱大談及入圍最佳新演員的心情，他說：「不錯，還在感受。」提名最佳女配角獎的王渝萱則表示現在還是很緊張，工作、課業兩頭燒，很久沒睡飽了，但能一直工作「忙得很開心」，也沒有因為入圍成為風雲人物，「每天上課都穿得很休閒」。

去年的金馬影帝莫子儀，因為在其他短片也有看到潘綱大的演出，所以對他這次在片中的表現相當期待，「我自己現在也有一點年紀了，會好奇年輕演員怎麼進入角色、有什麼想法，對我來說也是一種成長與學習。」也透露私下也會和他們聊生活，因為不能離年輕人太遠，「有跟他們聊音樂，滿羨慕他們有很豐富的環境學習想要的東西，思想也更多元，面對角色的方面很不一樣，對我也有很多刺激跟影響。」至於談到有沒有互相交流演技，莫子儀笑說：「他們應該不用，跟他們對戲就覺得很厲害！」

睽違5年推出新作的樓一安導演表示就像是媳婦要見公婆，期待多過於緊張，「這段時間感覺一直像自言自語，因為沒人看過，終於可以跟人家討論、分享了。」導演回憶5年前就開始做金馬創投，5年後終於出來，「人生也闖了很多圈，覺得完成就是一個里程碑，讓大家看到了」，票房倒是順其自然，笑說製作人壓力比較大，也感性說自認為是一部「「把我自己掏出來」的作品，「我是真的很喜歡自 己這部作品。記得我第一部劇情長片《一席之地》裡莫子儀有一句話台詞：『沒有掌聲也沒有噓聲，那到底是怎樣？』真的希望能越來越多人看過，一起跟我聊聊我的創作，就算是幹譙我，也比沒人看過的寂寞要好得多。」該片明年3月在台上映。