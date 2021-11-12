台中14期重劃區近期話題不斷，隨著中信金與漢神百貨合作的「漢神洲際購物中心」10月底正式開工，總投資額預估達80億元，帶動周邊房市掀起推案熱潮！

其中，台中在地深耕老品牌建商－林鼎實業，今（12）日舉辦14期新案「林鼎樸御」動土典禮，這也是14期區域內第三個動土的預售新案，近期即將開賣，據悉目前預約相當熱絡！

台中市開發面積最大的北屯區14期重劃區，區域內重大建設利多頻傳，帶動房地價格持續攀高；「漢神洲際購物中心」位於崇德路與崇德十九路口，規劃為地上7層、地下4層的營業面積達3.4萬坪的購物商場，未來將引進百貨精品、影城、運動體驗、數位科技、餐飲美食、休閒娛樂等業種；台中巨蛋預計明年動工，重大建設利多助攻區域周邊掀起了推案熱潮。

林鼎「樸御」今日由董事長林欽榮、總經理張獻明等人主持開工動土典禮，基地位於崇德十九路與昌平東六路口，基地面積1488坪，與「漢神洲際購物中心」距離僅約400公尺，全案產品規劃36~52坪、3~4房，總計120戶住家+1戶店面，每坪均價5字頭，總銷約30億元。

今年Q4進場的14期新案，如林鼎「璞御」、陸府「織森」，皆是未演先轟動，均價來到5字頭以上；未來還有國泰建設今年8月底加碼7.75億元買進1157.28坪土地，創下「美和段」地價新高，預計明年進場，業界推估，每坪開價5字頭。

林鼎實業由木業起家，成立至今已 32年，以「重質不重量」的經營理念，數年才推一案，卻案案完銷，在業界實為低調，卻以優良的品質與規劃，不斷累積好口碑。

林鼎實業副總經理林俊良表示，「林鼎璞御」是繼2017年「林鼎日光寓」後，睽違4年耗時琢磨而成，集結豪宅團隊留銘男、蘇煜淳、吳書原三大建築師，共同操刀建築、公設與景觀規劃，更透過雙結構技師把關，打造21層逾千坪花園泳池御邸，對外坐擁校園首排景觀棟距，對內徜徉36-52坪宜居跳島森活的地標宅！