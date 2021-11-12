程予希藉主題曲入戲。（GagaOOLala提供）

雙女主林辰唏（右）與程予希。（GagaOOLal提供）

鄭宜農演唱主題曲。（（GagaOOLala提供） ）

文青女神鄭宜農為「同志音樂愛情故事」系列唯一女同劇集《第一次遇見花香的那刻》量身打造主題曲，林辰唏讚聲好聽可以一直聽，簡單卻深植人心。程予希則用本曲快速進入角色，即使殺青3個月，聽到還是會心疼戲中的自己。

女同迷你影集《第一次遇見花香的那刻》12日全球同步上架，支持婚姻平權的音樂創作人鄭宜農為戲量身打造同名主題曲〈第一次遇見花香的那刻〉。

對於創作與演唱這部浪漫的女女戀影集，鄭宜農一改慣用的演唱旋律線，刻意使用更複雜的和絃，增加了演唱難度。但在編曲上反而選擇較簡單而更直接的編寫方式，她笑稱「因為我們希望可以用直拳(對決)，觸動大家的心」。

曾入圍金曲獎最佳編曲人獎的嘟嘟(魯綱宇)，不單只是〈第一次遇見花香的那刻〉這首歌的製作人與編曲人，他也是鄭宜農音樂路上經常合作的夥伴，他對這首歌曲給予極高評價。

鄭宜農創作時也回想青春時期那個情竇初開的自己，「最終不一定會有什麼結果，但是我想要描寫那個瞬間，就是突然知道了那個東西，你好像聽到那首歌你就會回到當時的那個情境，就會重新再體驗一次劇中人物怡敏的心情。我也希望可以藉著這首歌去讓現在正處在這樣狀態裡面的大家，感受到被了解。」

本片雙女主林辰唏與程予希也對這首歌愛不釋「口」。林辰唏曾分享聽到這首歌的感想，「除了好聽，歌詞也非常符合我們劇中的情境，是一首可以無限循環播放、讓人細細品味的歌曲，很簡單卻深植人心，如同我們的劇情也是」。

程予希拍感情戲會要求導演在現場播放這首歌，「第一次聽到就非常喜歡，不管是歌詞還是旋律，都讓我立刻掉入那個情境裡，好適合亭亭這個角色。我每次拍戲都會為角色選一首歌，如果說是這部戲，這首歌再適合不過了！既帶點苦澀卻又沒辦法不去面對」。