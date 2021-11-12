11日中午，台中市長盧秀燕到醫院探望宋姓學生，怒斥「在台中不應該發生這樣的事！」要查清楚是誰給他們撐腰，要求警察局「嚴查重辦」，朝暴力殺人、組織犯罪嚴辦。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

市長震怒，案情逆轉！台中市一名18歲宋姓男大生，7日開車行經西屯區台灣大道與河南路口時，與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭3名惡煞以鋁棒痛打到顱內出血，住進加護病房急救，當初員警輕信3人瞎騙的「互毆」，卻僅以沒見到打人，不是現行犯，即依傷害罪做筆錄後縱放，為何未在第一時間掌握3嫌前科？

警方表示，要查出3名惡煞的前科，員警只要持手中配備的「M-Police行動警察建置案」即能立即查出「查捕逃犯、失蹤人口、治安顧慮人口、前科、刑案紀錄」等資料，疑因員警疏失，手中有稽查前科利器自廢武功，男大生差點遭鋁棒與亂拳奪命，竟僅以傷害罪函送，見輿論撻伐，警方緊急拘提3嫌，還傳出一度失聯。

警方函送時，不知惡少案底？台中市警察局第六分局表示，7日0時45分獲報案後，6分鐘內抵達，現場已無衝突情事，發現宋姓大學生受傷但意識清楚，立即將其送醫救治，並將3惡煞及4名助勢者帶回派出所釐清案情。

初步以傷害罪偵辦，直到11日中午，市長盧秀燕到醫院探望宋姓學生，怒斥「在台中不應該發生這樣的事！」3惡煞年紀輕輕開名車、出手暴力、這麼囂張，要查清楚是誰給他們撐腰，要求警察局「嚴查重辦」，朝暴力殺人、組織犯罪嚴辦。

警第六分局坦承，受理案件過程未妥適處理，也未適時將案件偵處進度說明清楚，造成民眾產生疑慮，確有疏失，對男大生家屬深表歉意，深切檢討策進，警界引以為鑑，當前盼男大生早日康復。