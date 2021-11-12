衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳，引發各界熱議。對此，「宅神」朱學恒詢問前新聞台女主播、國民黨2022高雄市議員參選人白喬茵，如何看陳時中的唱歌影片？白喬茵分析，其實這中間有民進黨內鬥的影子，可能是有派系想把他鬥走，換上自己人。朱學恒則認為，他相信「後面還有更多影片，且爆料還沒完」。

朱學恒問白喬茵，既然這支影片是2020年6月15日拍攝的，為何這支影片時隔17個月才被放出來？而且地點還在台北市內湖區「Meat Store」餐廳包廂，妳怎麼看這件事？

前主播白喬茵被視為強棒，有意爭取2022國民黨高市左楠區議員初選。（白喬茵提供／柯宗緯高雄傳真）

白喬茵說，陳時中當天有沒有保持社交距離，有沒有實聯制其實調資料來看就知道了。對於影片流出的事情，白喬茵說，影片有拍到現場有其他女生在旁邊倒酒，陳時中自己也說過怪怪的，因為先是王必勝，再來是陳時中，其實這中間有民進黨派系明爭暗鬥的影子，而陳時中過去一段時間，被視為民進黨下一屆台北市長的熱門人選之一，這之間有沒有人看不慣陳時中，甚至是不服他，有派系想把他鬥走換上自己人，她不是民進黨人，自己不清楚，不過，讓她覺得比較稀奇的是有綠委宣稱，那場飯局有人可能被中共滲透，她覺得這是不是有點太小題大作了？

宅神追問，「影片的幕後出手人，用擠牙膏的方式，每天爆一點料出來，其實對陳時中是最傷的，例如後續室內抽菸影片，代表出手的人勢在必得，是否和民進黨黨內初選，蔡英文採行徵召的方式有關？」白喬茵說，就她了解，民進黨這樣做其實是為了提出最強候選人，但細節部分，因她對民進黨了解有限，不便評論。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

宅神則分析總結認為，原先民進黨黨內初選採行全民調的方式，要靠各種議題攻防去影響對手，但現在改採由蔡英文總統徵召，變成要選市長的人，只要影響一個人就好。他分析這波對陳時中的攻擊，不太像是要影響大多數人，而是只影響蔡英文一個人，讓蔡英文對陳時中產生夠強的負面觀感，不提名陳時中，那黨內多數人就獲利了。至於有沒有可能蔡英文看完影片還提名陳時中？宅神認為，他相信後面還有第3、4、5、6支影片，而且爆料還沒完。

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