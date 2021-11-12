雷霆藍有蔡昌憲、張庭瑚等人。（寬宏藝術x好看娛樂提供）

為了延續《全明星運動會》的熱血精神與運動風潮，將以全明星選手為主力號召，集結1、2季的籃球好手，搭配演藝界熱愛籃球的藝人們，組成一隊9人的夢幻籃球聯隊陣容，1月2日在台北小巨蛋開戰；另外，為延續比賽火熱氛圍，本次更邀請韋禮安、Julia吳卓源接續演唱，燃起炙熱的主場氣勢。

「全明星籃球表演賽」的球員包括姚元浩、張庭瑚、林敬倫、家梁、蔡昌憲、楊奇煜、周予天、潘君侖、正義、顏佑庭、張睿家、鍾承翰、禾浩辰、李玉璽、吳念軒、廖威廉、傅孟柏、章廣辰等18位藝人，將分成雷霆藍與暴風紅兩隊熱血較勁，並由台灣最熱血的體育主播徐展元、金鐘主持人蔡尚樺轉播賽事，而錢薇娟擔任球評，更首度邀請籃壇風雲人物UBA冠軍教練陳子威與HBL冠軍教練廖文彬，擔任兩隊指導教練。

楊奇煜表示目前正在錄製《全明星3》，特別抽出時間與隊友練球培養默契，雖然身體負擔有點大，但會盡最大努力奪分取勝。張睿家對於這次參賽超級興奮，他說很喜歡和熱愛運動的藝人朋友們同場較勁的感覺，希望趁這次賽前調整好體能，發揮應有的實力，助球隊贏球！」

同為《全明星2》的顏佑庭則說跟王家梁同隊希望成真，非常期待與熟悉的王家梁還有Masha一起在球場作戰，一定能延續之前合作過的默契，打一場漂亮的好球，拿下勝利；而禾辰浩與李玉璽表示：「第一時間收到邀請非常開心也很期待，球場上絕對不會讓的，一定要幫助所屬球隊贏得比賽！」

「全明星籃球表演賽」門票於15日上午11點30分開賣，欲購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）及全國萊爾富、OK便利商店。