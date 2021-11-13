受惠房市買氣暢旺，富旺（6219）國際前10月簽約戶數年增81％，加上台中「雍華」、新竹「站前富時代」及「站前新時代」等新案，總銷16.37億元，目前平均銷售率已達九成，有機會於年底前取得使用執照。隨著個案如預期進度入帳認列，助攻2022年營運表現！

不僅如此，受惠於疫情趨緩加上高通膨的避險下，有助全台新案的推動，新竹新時代、綠園六期、苗栗協奏曲、雲林國際園首、高雄微美居御金特區及台中忠明南路新案、雲林斗六新案，總銷達80億元，可望維持穩健年增成績，加上烏日高鐵特區「複合性百貨商城」正緊鑼密鼓籌辦中，全力衝刺營運更上層樓，看好明年營運動能大增！

富旺前10月合併營收19.96億元，與去年同期持平。富旺在疫情警戒升級下，銷售業績仍有不錯的表現，旗下「世界之翼」、「站前大時代」陸續銷售並完成過戶，各建案依預期完工入帳，創造整體營運良好表現。

富旺持續鎖定全台各區重點獵地，而面對營建成本工、料的雙漲，建商為因應市場機制被迫將原物料與購地成本適度的反映在各建案的房價上，亦因消費者對於營建成本漲價的反應已有預期心理，因此創造各建案持續順銷。富旺表示，將持續調整推案策略，保持健康的營運體質、長期永續經營。