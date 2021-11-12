知名人妻網紅花媽在直播圈有高知名度，她和丈夫有3個小孩，好媽媽形象也讓她開直播賣母嬰產品效果加倍，過去曾創下4小時1200萬銷售額，是個不簡單的人物；近期花媽在經營的直播社團分享自己人生際遇，淚曝丈夫沉迷賭博欠下600萬賭債，她也拿出身邊現金還錢，咬牙扛下一切。

臉書知名直播主花媽今年32歲，和丈夫育有3個寶貝小孩，馳騁直播圈6年，從最一開始賣嬰幼產品，到現在連精品都能買到，擁有一票粉絲支持，昔日更在4小時內創造1200萬驚人銷售額，能力相當驚人；花媽平時也會分享家庭大小事，在眾人眼裡她事業、家庭兩得意，但日前聊到人生際遇時，驚吐丈夫欠巨額賭債，她其實壓力非常大。

花媽丈夫沉迷賭博，欠下600萬賭債她也咬牙扛下。(圖/ 摘自Quella花媽 嬰幼直播臉書)

10月底花媽在經營的臉書粉專「Quella花媽 嬰幼直播」分享她的人生際遇，在影片中她說到和丈夫相識相愛後，他因為一些事情二度入獄，丈夫不在身邊時她得撐起家裡經濟，最慘時窮到只剩下100元；過了一段時間後，花媽終於靠著直播帶貨的收入，改善全家生活，原以為可以開始過好日子，卻總是有插曲發生。

花媽透露丈夫突然沉迷線上賭博，前前後後欠下600萬賭債，即便當下又氣又難過，但還是選擇面對並接受，「他（丈夫）也有疼惜我的地方，給我的安全感是外人所看不到」；因此花媽只好將身邊現金全部拿出來，替丈夫還賭債，說著說著也忍不住落淚。

許多網友看完也紛紛留言安慰鼓勵她，「花媽很棒」、「妳好勇敢，加油」、「心疼妳，跟妳遇到差不多的事，依然沒有放棄」、「看完對花媽有不一樣的認識，妳真的很堅強欸」、「關關難過關關過，妳可以的」、「很喜歡妳直帥的個性，加油」。