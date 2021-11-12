《正常發揮》

衛福部長陳時中在去年疫情期間，出席一場私人聚會時，未戴口罩飲酒唱歌的影片外流，引發爭議。綠營人士竟稱此舉為對岸認知作戰。郭正亮對此脫口一句，「陳時中是哪根蔥」。

中天政論節目《正常發揮》主持人王又正12日傻眼表示，綠媒大談中共想弄陳時中，你們有問題嗎？如果你們去談民進黨內部想弄陳時中，就算了，你去扯中共、網軍、水軍，這不得了。

郭正亮此時突然插一句話說，「陳時中是哪根蔥，拜託」；王又正馬上捕充說，「這是亮哥說的」，他接著表示，綠媒把陳時中事件扯上中共，是完全沒搞清楚事情的重點是什麼，胡說八道。

郭正亮還指出，陳時中這個影片是17個月前拍的，卻突然被爆出來，他相信拍的人並沒有惡意，因陳時中還對著鏡頭笑，表示那是一個很熟的場子，那人也不是偷拍，前民進黨立委謝欣霓搞錯了。郭正亮接著表示，可能拍陳時中這個影片的人，有時會炫耀，結果就被有心人看到，有心人就先把影片放著，想說以後什麼時候用，政界的人嗅覺特別靈敏，所以就留下來了而後，影片被流出來。

陳時中影片瘋傳，衛福部澄清是去年6月的場合，並非三級警戒期間，陳時中只唱了兩首歌。民進黨立委11日竟紛紛表示，這是假消息，源頭來自大陸網軍，要國安局注意，或是稱這是大陸的認知作戰。

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