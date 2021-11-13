衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的46秒影片，近日在網路瘋傳，引發各界熱議。同時也有人指稱他在室內吸菸，對此陳時中曾回應強調自己沒有牴觸防疫法規，卻也坦言感覺這背後有政治因素。對此，民進黨台北市議員王世堅直言，確實連他都有這樣（內鬥）的感覺，但自己無法確定。

國民黨立委鄭麗文昨(11日)下午在臉書表示，影片中湊到陳身旁大讚「部長好酒量」的男子，是曾在新北市聯醫心臟內科主任陳識中，期間收回扣，自行開業後又浮報健保費遭地檢署起訴。陳時中今日被問及是否認識該名醫師，他表示「之前並不認識陳識中，之後也沒有見過面，當天單純受朋友邀請前往，在場人士也不是全都認識，不過因為名字和自己只差一字，所以有記住他了。

綜合《東森新聞》等媒體12日報導，對於外傳民進黨內鬥爭，民進黨北市議員王世堅也坦言，這樣的連環爆料，確實連他都有這樣（內鬥）的感覺，但自己無法確定，「我只想提醒陳時中，既然身為防疫指揮官，而且還是疫情期間全國最受矚目的官員，一言一行都要非常謹慎。」

國民黨台北市議員游淑慧則研判，拍下影片的人一定是出席餐會者，她分析，這應是民進黨內鬥，因為就算其他黨籍的人把陳鬥下衛福部長位置，也還是民進黨的人當，幕後主導藏鏡人有2個可能，一是在疫情趨緩之際，對握有大權的衛福部長位子有想法的人，二是想卡住台北市或桃園市長的人。