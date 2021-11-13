網路瘋傳衛福部長陳時中參加一場聚會影片，影片中，陳時中在餐會中穿著西裝外套無罩唱歌、喝酒，在場參加者也都沒有戴口罩，被質疑違反防疫規定；衛福部澄清是去年6月的場合，並非三級警戒期間。前民進黨立委沈富雄表示，陳時中是一個非常非常強悍、非常自己說了算的人，也就是「你們就是奈我不得」。

沈富雄12日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中事件為什麼讓大家津津樂道，就是因為他下午2點鐘疫情記者會那一副正經八百的臉孔，跟他晚上自娛娛人的嘴臉，落差太大、反差太大，所以大家覺得有趣。當時因為防疫的成績不錯，所以他就這樣風光地到處遊走，沒有人能夠看到陳時中的真面目。

沈富雄接著表示，其實如果只要仔細看陳時中的作為，他是一個非常非常強悍、非常自己說了算的人，也就是「你們就是奈我不得」。從昨天的記者會裡頭，陳時中講到，你們說我喝酒唱歌的姿態就吊兒郎當，但是他不是藝人，所以他只有一套；意思就是說，你如果看了不高興，不要看就好了。

沈富雄認為，陳時中根本就不曉得，為什麼大家對他唱歌喝酒的那個態度有意見，還有國民黨主席朱立倫說要他下台；陳時中就把他拆開來，是喝酒要下台、還是唱歌要下台？他想告訴陳時中部長，喝酒加唱歌加小三，都不用下台，因為你不能拆開來問，這是整體觀感的問題。

沈富雄接著指出，還有人問陳時中說，你喝酒的地方餐廳是不是在萬華，他說不在大同區，然後自己還加碼說也不在大安區，還有這個區很多都不是。沈富雄不禁說，這是什麼話，台北市也不過12個區，所以有11個區當然不是，陳時中白講了。陳時中情急拗得真的不像話，他說以後這個還會繼續，還自己先打預防針；他覺得，陳時中最可惡的一點，就是喜歡重罰人家、喜歡移送政風，但是碰到他自己遇到事情，不要罰、也不要移送政風。

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