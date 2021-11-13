美國空軍先前表示，該軍種1架A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機2017年在機砲事故中遭炸飛座艙罩、前起落架也無法放下，所幸最後仍成功以機腹迫降；而在多年後，這架A-10終於獲得「完全修復」，並重返藍天。

根據美國空軍聲明稿，2017年7月，這架編號80-0264的A-10由德伏里斯（Brett DeVries）上尉駕駛，於密西根州的格雷林空中射擊靶場（Grayling Air Gunnery Range）進行實彈訓練時，30公厘GAU-8機砲發生嚴重故障，將他的座艙罩炸飛，起落架也無法放下。所幸憑著高超飛行技術，德伏里斯最後仍在「敞篷」狀態下，成功完成機腹著陸，並因此獲頒飛行優異十字勳章（Distinguished Flying Cross）。

這架A-10被送往該型機的維修大本營希爾空軍基地（Hill AFB）進行重建。第571飛機維護中隊（571st Aircraft Maintenance Squadron）的A-10項目主管懷斯（Daniel Wise）表示，該團隊基本上重建了這架A-10的整個前段；A-10項目規劃師奧斯特（Scott Oster）則指出，由於A-10有很多零件已無法獲得，沒辦法如其他現役戰機一般直接向廠商訂購，只能自製零件。但在整個A-10「大家庭」的協助下，80-0264號機仍成功重返藍天。

修復完成的80-0264號機準備進行試飛。（圖／美國空軍）

美國空軍A-10機隊2020年也曾發生過類似事故，當時泰勒（Taylor Bye）上尉同樣在進行機砲訓練時發生意外，並在座艙罩被炸飛、起落架無法動作之下，以機腹迫降成功，因而獲頒「空軍作戰司令部航空技術獎」（Air Combat Command Airmanship Award）。