《一杯熱奶茶的等待》吳子霏。（台北双喜電影提供）

華文網路暢銷小說改編的愛情成長電影《一杯熱奶茶的等待》，由原著作者詹馥華自編自導，集結了新生代偶像連晨翔、吳子霏、周予天，以及入圍今年金馬獎最佳新人的潘綱大，周予天唱而優則演，首度跨足電影圈，演出癡情暖男阿問，在寒流裡情人節中等待愛人現身，因女主角吳子霏遞給他一杯熱奶茶，溫暖動人的故事就此開展。周予天片中戴起眼鏡秒從陽光型男變得斯文又誠懇，造型十足有說服力，讓導演大讚他簡直從書裡走出來，更讚他本色演出相當有天份，吳子霏則爆料，周予天一開始竟認不出她是誰，讓人哭笑不得。初次演戲令周予天壓力不小，幸好有吳子霏及與他同樣首度出演電影的連晨翔，3人惺惺相惜相互打氣，拍戲拍出好情誼，甚至殺青後還拜把「稱兄道弟」。

周予天在音樂創作表演亮眼，是近年快速竄紅的創作才子，今年初參加《全明星運動會2》的演出，由於他性格開朗好相處，外表帥氣卻同時帶點小迷糊的反差萌個性，加上在游泳項目表現突出，讓他備受矚目，人氣水漲船高。在首度主演的電影中有吃重演出，他表示所飾演的阿問很專情，個性率直又單純，一開始很苦惱要如何詮釋還跑去請教導演，結果卻被說自己就跟角色一樣，也讓他放100顆心盡全力表現自己，他笑猜：「可能是試鏡時，有段戲是在寒冬中，略帶憂鬱的苦等女朋友出現的戲，我當時憂鬱的神情，正巧打中導演的心吧！」鮮少戴細框眼鏡的他，也很滿意在戲裡能以滿滿「書生氣息」的造型示人。

周予天為了詮釋好角色，很認真地作了許多表演功課，還和表演指導及導演做1對1的劇本解讀，「我記得那時候筆記寫得很多很滿，整本都是藍藍紅紅的。」首度演電影也讓周予天發現拍戲與以往拍MV不同之處，他說：「我沒想到光是2場戲，可以從下午拍到晚上、凌晨！是我唯一覺得不習慣的地方。」同時他也超感謝劇組對身為戲劇新手的他很包容，甚至在開拍前就偷偷幫電影寫了一首歌曲，他透露：「是一首抒情歌，詞曲都已經寫好了，因為電影這部戲是從女生角度切入，之後想找一位合適的女生來演唱。」

片中周予天和吳子霏有多場對手戲，2人在電影開場的相遇是在寒流來襲的情人節晚上，氣候就如同近期氣溫溜滑梯一樣冷颼颼，吳子霏看見在冷風中等待的周予天，因不小心誤會他在癡等自己的同學，伸手遞出了一杯熱奶茶而結緣。吳子霏形容第1次見到周予天，以為是貴族王子現身，覺得這男孩太有氣質，高帥又有禮貌、有才華，不過她也爆料2人初識時的趣事：「印象很深刻，已經上到第2堂表演課，予天竟然問我是不是子霏？跟我確認姓名以外，他還很老實的承認忘記我們曾一起工作過，真的很過份耶！」周予天對這件糗事直說抱歉：「因為子霏參加活動時穿得很高貴，但她私底下很親切平易近人，一時沒認出來。」

周予天也大讚吳子霏演技很好，帶著他一同入戲，他舉例拍攝2人第一次認識的那場戲：「筱華把熱奶茶遞給阿問時，我真的感受到她傳遞過來的溫暖，接收到一股讓人滿心感動的暖流。」而劇組在這場重要的戲也相當用心，兩人身後的飲料販賣機，還是劇組特地調來的古董級飲料販賣機，機台至今還可以投幣買飲料，就為了忠實呈現為還原2001年背景。另外，周予天不僅與吳子霏拍戲建立好交情，他和同是出身音樂圈的男主角連晨翔，相同的背景在拍戲時也很快變熟，面對他們在拍攝現場的鼓勵，周予天也熱情回應，3人拍完戲後變得非常要好，還開玩笑說怕影迷們吃醋，乾脆結拜當起「異姓三兄弟」，搞笑以兄弟相稱，足見3人因戲培養出的好默契。該片12月24日在台上映。