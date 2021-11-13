2002年初，政壇驚傳有立委遭人設局，歹徒以3P當誘餌，邀對方來開性愛毒趴，事後卻將立委拘禁、強拍裸照，整整關了5天，最後拿立委提款卡領了80萬才放人，被害立委事後低調報警，但犯嫌到案後，卻聲稱是立委性好漁色、經常吃搖頭丸開趴，她只是收取費用，雙方各說各話，這就是當年轟動社會的「立委黃顯洲仙人跳案」。

「有立委玩3P被拍裸照！」、「被關好幾天才放人！」2002年初，政壇開始流傳這起桃色緋聞，經媒體報導後震驚社會，八卦持續延燒，外界議論紛紛，各種版本加油添醋、活色生香，逼到後來，當事人立委黃顯洲被迫出面，但他解釋，許多情節與事實不符，他真的是強盜案被害人。

按照黃的版本，2001年12月26日，他之前認識的1名女子「林安」，表示有事找他商量，雙方約在東區1家知名飯店房間碰面，進行「選民服務」，結果林女卻乘機下藥迷昏他，還找人綑綁、勒索，並拿走提款卡領走80萬，黃妻也出面力挺丈夫，表示正常人誰會去玩什麼3P？此事不合邏輯。

左圖為警方逮到正準備偷渡出境的女子朱雪兒(右)與崔香兒(左)，右圖為檢方傳喚「小敏」、「萱萱」與黃顯洲等人到庭對質。（資料照）

檢警介入後，循線找到當天的關鍵人，化名「林安」的詹姓女子，詹女據聞以前也是酒國名花，後來因為意外遭燙傷臉部，只好轉做媽媽桑，利用以前經營起來的人脈，專門提供政商名流高檔小姐、飯局酒妹，但詹女也向外界喊冤。

詹女指稱，黃經常透過她找小姐、開趴，而且還有吃搖頭丸的習慣，說全案是收錢時產生的誤會，她手上有很多證據，此外還大曝委員的各種性癖好，說他找妹、嗑藥都非第一次，且還喜歡找人看他「辦事情」，是她長年的客戶。

雙方各說各話，外界霧裡看花時，黃顯洲的毛髮毒品檢驗跟著出爐，結果竟然呈現陽性反應，證據顯示，黃確實在此案發生前，就有服用搖頭丸的紀錄，消息一出更讓外界譁然，認為整件事一定不像黃說的那麼單純，詹女的說法有其可信度。

檢警不久後找到當天在場的2名男子，其中1人是詹女的弟弟，另1人則是假扮詹女父親向黃顯洲要錢的游姓男子，2人的到案，也讓真相呼之欲出。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。