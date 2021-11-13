首場公投意見發表會，11月13日登場。(製圖/陳友齡)

四大公投12月18日舉行，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案將舉行投票，而公投意見會今（13日）下午一點起也陸續登場，並由「重啟核四」議題先上陣。《中時新聞網》特別整理出相關內容、正反意見、通過門檻等，讓讀者一次了解。

◆主文：「您是否同意核四啟封商轉發電？」

2019年3月4日由核能流言終結者創辦人黃士修領銜提出，同年12月13日，達成《公民投票法》第12條規定之連署人數門檻（28萬1745人），中選會公告該公投案成立，並予編號為第17案全國性公民投票案。

◆為何提案重啟核四公投？

黃士修等人在提案理由書中提到，2018年「以核養綠」公投通過，多數民意否決政府的非核家園政策，但蔡英文總統仍一意孤行，且核燃料97%仍是可利用能源，可再處理做為新世紀主要能源供應。至於行政院長蘇貞昌所稱，核四重啟需六至七年，黃士修表示只要有決心，三年內做完熱測試就可商轉。

◆反方意見

核四重啟曠日費時，且除核廢料存放有問題，反方也擔心核災風險，何況核四廠就在地震帶上，加上當年廠商已解散，建照也過期、生產機器廠商停產，最後一批燃料棒也已於今年3月27日送回美國，重啟可能性不大。

◆公投案通過門檻為何？

根據《公民投票法》規定，應以最近一次總統、副總統選舉人數來計算公投門檻，而有效同意票須達投票權人總額1/4以上，且有效同意票數應多於不同意票者，才算通過。

第15屆總統、副總統選舉人數為1931萬1105人，若公投案要通過，至少要有482萬7776人投同意票，且有效同意票超過不同意票；如果公投案未能通過，二年內不得就同一事項重新提出。

◆公投通過後下一步？

依《公投法》第30條，選舉委員會應在投票完畢7日內公告結果，通過者應由總統或權責機關為實現該公投內容之必要處置。