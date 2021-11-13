全國性公民投票案第17案至第20案投票，將於12月18日舉行投票，此次公投聚焦食安、環境、能源及公投機制議題，其中第19案也就是「公投綁大選」，由國民黨立委江啟臣領銜發起，究竟其內容重點為何？《中時新聞網》整理相關重點，帶您一次瞭解。

◆主文：「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」

◆為何提案「公投綁大選」？

現行法若僅以「專設公投日」的方式舉行公投，則會降低投票率，不符合民主文化，公投綁大選的原因。

第一，可提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性

第二，大幅降低行政成本

第三，促進多元討論且讓政治人物無從閃躲：國民黨質疑，2019年則是公投法最灰暗的一年，執政黨眼見公投對己不利，便主導修法，試圖將公投鎖進鳥籠，將公投與大選分開，除了恣意揮霍公帑，更是希冀於以低投票率送終公投，逃避民主監督。

◆反方意見

依2019年修正的「公民投票法」，公民投票日自2021年起每兩年舉行一次，且2018年地方公職人員選舉綁公投投票程序冗長且過短，甚至發生邊開票邊投票的亂象，為提供合理籌辦公民投票事務時程等問題，公投與選舉脫鉤可以有效進行社會溝通及理性辯論，展現真正民意。

◆公投案通過門檻為何？

依據《公民投票法》規定，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。其中依中選會11/8公告相關資訊，初步統計具投票權多達1988萬2378人，比2020年總統大選的1931萬人還多，粗估有效同意票至少要達497萬594人才有機會過關。

◆公投通過後下一步？

依《公投法》第30條，選舉委員會應在投票完畢7日內公告結果，通過者應由總統或權責機關為實現該公投內容之必要處置。