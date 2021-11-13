四大公投12月18日舉行，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案將舉行投票，而公投意見會今（13日）下午一點起也陸續登場。《中時新聞網》特別整理出相關內容、正反意見、通過門檻等，讓讀者一次了解。

◆主文： 「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」

由退休教師潘忠政先生2020年7月7日領銜提出「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？(即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域)」全國性公民投票案，經中選會審核後在2021年5月14日公告公投案成立，案編號為全國性公民投票案第20案。

◆為何提案「珍愛藻礁」公投？

多年來民間團體不斷請求劃設保護區，政府卻以各種藉口推拖，如今珍貴的藻礁地景及生態系正面臨中油第三天然氣接收站（下稱：中油三接）破壞危機；

因政府堅持將中油三接蓋在大潭藻礁海岸及海域，故決定交付公投，其中「遷離」指已建部分應清除，未建部分不得於上述範圍內續建。

◆反方意見

北海岸反核行動聯盟、台灣環保北海岸分會執行長郭慶霖表示，反三接恐造成廢核政策走不下去，斷送非核家園；經濟部長王美花則指，中油會邊蓋邊維護環境，且此公投對台灣經濟、用電非常重要，關係台灣能否走出去和其他國家合作簽署自由協定，因此主張「不同意」。

◆公投案通過門檻為何？

根據《公民投票法》規定，應以最近一次總統、副總統選舉人數來計算公投門檻，而有效同意票須達投票權人總額1/4以上，且有效同意票數應多於不同意票者，才算通過。

第15屆總統、副總統選舉人數為1931萬1105人，若公投案要通過，至少要有482萬7776人投同意票，且有效同意票超過不同意票；如果公投案未能通過，二年內不得就同一事項重新提出。

◆公投通過後下一步？

依《公投法》第30條，選舉委員會應在投票完畢7日內公告結果，通過者應由總統或權責機關為實現該公投內容之必要處置。