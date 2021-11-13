圖為「反萊豬」懶人包。（製圖／陳友齡）

四大公投12月18日舉行，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案將舉行投票，而公投意見會今日（13）下午1點起也陸續登場，其中第18案為「反萊豬」議題。《中時新聞網》特別整理出相關內容、正反意見、通過門檻等，讓讀者一次了解。

◆主文：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

本案由國民黨立委林為洲於2020年9月23日領銜提出，並於2021年5月7日送交52萬8460份連署書，其中符合規定人數為46萬1594人、不符合規定人數為6萬6866人、重複連署者達1萬8244件、連署前死亡共1611件、地址不明者達2萬5966件、有偽造情事者共1151件；中選會宣布本案跨過成案門檻，並於5月14日正式成案。

◆為何提案「反萊豬」公投？

一、從毒物學角度來看萊克多巴胺缺乏人體長期攝取量之健康報告。

二、依國人飲食習慣攝取豬肉數量遠高於其他肉品，雖有國際標準但未必適用於國人。

三、政府邊境抽檢率低，全面標示將耗費大量人力成本。

四、政府黑箱決策且迴避立院監督，導致中央方不同調將耗損國力。

五、國民的健康絕不能成為利益交易籌碼。

◆反方意見

總統蔡英文2021年11月9日在臉書發文表示，美豬的公投案將攸關台灣對外經貿布局，台灣一定要向世界展現台灣願意解決困難貿易問題的決心，爭取更多國際支持。

行政院院長蘇貞昌2021年11月5日在立法院備詢時稱，台灣宣布開放萊豬，代表愈來愈接近國際標準，也是加入國際經貿組織一定要遵守的規範，並表示「如果不可進口萊豬，我們要參加CPTPP都不可能」、「假如我們說美國豬肉不行、是毒豬，美國一定很生氣」。

◆公投案通過門檻為何？

依據《公民投票法》規定，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。其中依中選會11/8公告相關資訊，初步統計具投票權多達1988萬2378人，比2020年總統大選的1931萬人還多，粗估有效同意票至少要達497萬594人才有機會過關。

◆公投通過後下一步？

依《公投法》第30條，選舉委員會應在投票完畢7日內公告結果，通過者應由總統或權責機關為實現該公投內容之必要處置。