「寶島歌后」紀露霞唱紅〈望你早歸〉、〈孤戀花〉、〈西北雨〉、〈黃昏嶺〉等經典歌曲，稱霸台灣歌壇超過半世紀，更是許多台語後輩永遠的偶像。紀露霞擁精湛歌藝，21歲出道，人氣火紅，25歲嫁給空軍飛行官老公高必達後，隱退歌壇，專心相夫教子，直到55歲才再以歌唱老師身份復出。

紀露霞、老公結褵46年，感情深厚，豈料在2004年發生患有輕度失智症的老公，意外走失，紀露霞不斷努力公開協尋老公的行蹤，卻在2年後，才找到已化為白骨的丈夫，2人天人永隔，讓她當時一聽到成名曲〈望你早歸〉難過淚崩，甚至好幾年不敢再唱這首歌。

紀露霞憶起老公離世後，大受打擊，心裏放不下、極度哀傷，形容當時是她這一生最痛苦的時間，她特別感謝在歌唱班的學生們暖心相助，當老公逝世後，學生紛紛時常陪伴、邀約她外出遊玩，紀露霞分享起初跟大家一起出去玩都會開心拍照留念，但她回家看到照片，發現自己都是愁眉苦臉。

她坦言臉部的表情真的騙不了人，「大家都正常笑，只有我是苦苦的，我就想這樣下去不行」，她下定決心要轉變自己的心態，加上她身邊還有3個孝順的兒子，兒子鼓勵：「爸爸沒有了，媽媽，我們靠妳了。」讓她努力振作，恢復正常生活。

紀露霞今年85歲，身體狀況維持良好，並持續不斷在教唱，但近來受到疫情影響，她的歌唱班已暫緩，不過閒暇時間，仍會與學生一起赴郊外旅行、放鬆心情。紀露霞雖然年紀漸大，依舊熱愛音樂，更以自身經歷，熱情呼籲年邁的長輩們一定要從從家裡走出來，她盼可以帶動大家一起唱歌、跳舞，「退休後的爺爺奶奶，一定要走到外面來，不然會有憂鬱症、腦筋會退化，這都跟生活很有關係。」

紀露霞十分享受舞台，多年來嗓音保持良好，日前與劉福助、李靜美、陳思安等人一起參與「百年情書輕輕唱音樂會」，紀露霞當天熱唱經典〈望你早歸〉、〈孤戀花〉及重新詮釋已故前輩林氏好的作品〈離別詩〉，先前特別用心拍攝MV，意義非凡。