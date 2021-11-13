3年多來在台肥獲利近一倍，已邁入67歲的傅君玉，探索自己的極限，這次要挑戰「深度成長股」。

2018年8月《今周刊》第1132期，封面故事專訪了價值投資大戶傅君玉，他首度對媒體分享台肥的投資心得。當時的傅君玉，持有台肥超過2500張，平均成本41元，迄今累計從台肥領到每股8.8元的現金股利；台肥股價如今也上漲至71.8元，整體算來，累計報酬率達96.5％。同一期間，加權指數漲幅55.8％，充分印證了傅君玉「慢慢走、比較快」的投資核心理念。

近日，《今周刊》再度專訪傅君玉，除了回顧檢視台肥的投資績效，還談及他最近投資布局狀況。

「3年多前我大力加碼台肥，是基於保本領息的出發點。」傅君玉回顧當年投資邏輯，「台肥土地資產如果真實反映在財報上，每股淨值可達150元以上……，」他強調，「我把台肥當成房地產投資，手上不少台肥股票也交付信託，真的慢慢變成『不動產』了！」

然而，傅君玉對台肥的「慢飆股」投資心法，看來輕鬆簡單，實則知易行難。因為過去3年來，飆股、妖股滿天飛，給價值投資人帶來極大的誘惑與干擾。

傅君玉透露，自己有一位資質極佳的徒弟，原本持有台肥2百多張，「也是2.18年就跟著我投資了。抱了兩年多，今年他看到海運股一路飆漲，終於受不了，就賣一半台肥持股轉戰長榮，去當航海王。」幸運的是，「他運氣好，有賺到錢，長榮停利後，又馬上把台肥買回來。」

對這位徒弟，傅君玉沒有太多苛責，「年輕人對短線價差誘惑比較難以抗拒，我年輕也曾這樣過，畢竟，心法易學，心魔難除。」但在過程中，傅君玉仍然不忘提醒他，投機要保持高度敏銳性，「見好就收，見壞更要收！」

他接著指出，「3年多前我探討台肥投資邏輯時，《今周刊》編輯形容台肥是『深度價值股』，雖然這個詞是你們創的，但我認為相當傳神！」延續這個觀念，傅君玉也再度分享近來在台股市場的研究新方向，對於這個方向，他以「深度成長股」形容。

傅君玉進一步解釋：「如果說『深度價值股』，是指股價遠遠低於內在價值的公司；那麼『深度成長股』，意味它的未來成長潛力，並沒有被市場發現或認同，導致於股價被嚴重低估。」

在這位資深大戶的眼中，研究「深度價值股」的難度遠低於「深度成長股」。以台肥為例，土地資產資訊極為透明，而台灣的房價與土地價格因為實價登錄之故，也非常透明。所以估計台肥的內在價值，「只要拿起計算機按一按，其實沒有什麼學問。」他打趣說：「投資台肥就好像考選擇題，而且還可以open book（看書作答）。」

相對的，「深度成長股」的難度高很多。首先，公司的「未來」沒有客觀準確的資料可循，在判斷上需要加入很多預測與想像的成分。其次，投資人必須花更多的心力追蹤公司的業績與發展動向。所以，「投資『深度成長股』就好像考申論題，拿高分的要領在於邏輯清晰、論述明確、結論果決。」

至於標的，「我認為，我目前投資的麗豐－KY，應該就有機會成為『深度成長股』！」過去兩年來，傅君玉為家族操盤的基金累計已買進麗豐－KY高達2.4％股權，如果把傅氏家族持有的麗豐－KY視為單一法人，持股比重可擠進前十大股東之列。

傅君玉這次是如何演繹麗豐－KY這道困難的「投資申論題」？他的邏輯思考脈絡，對有意搜索長線成長股的投資人而言，具有一定參考價值。

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