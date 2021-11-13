退休後「身體健康」也是重要資本，若有保險金能支付老年就醫花費，免從老本扣錢，也算是存下養老金。但專家建議，若有保險一定要定期做保單健檢，檢視以前買的保單是否符合現在保障需求，心要時須適時整補，以免老來才發現保障不夠，荷包大失血。

怡君(化名)是7年級中段班的女性，因父母從小即幫她投保，即使已經結婚，也從未檢視保單，直到因婦科疾病手術住院，才驚覺保障不夠，原本可由保險理賠的醫療及住院費用也必須自掏腰包，花了好幾萬元。全球人壽表示，子宮內膜異位雖然是常見的婦科疾病之一，通常以傳統刀、腹腔鏡、達文西等3類手術方式治療，但健保給付規定各有不同，以達文西手術為例，手術出血少、傷口小，手術後恢復快且併發症少，相對價格也較昂貴，通常需要約18到20萬元， 如果透過手術險的定額給付及醫療險的實支實付規劃，才能有保障。

其實怡君父母在2、30年前幫她買的保單實支實付限額3萬元，住院每日可給付2000元，在當年已經算不錯，全球人壽表示，如果怡君有定期做保單健檢，即可及早發現保障不足的部分，盡早調整；否則若到退休才發生意外狀況，沒有收入又要增加大筆支出就慘了。

全球人壽建議，每年至少要進行一次保單健檢，重點如下：

第一、檢視基本醫療保障及強化

不論投保哪幾家保險公司、手上有幾張保單，建議每年都要攤開做一次完整檢視。從最基本的日額型醫療險、實支實付型醫療險開始，這是避免醫療費用加重家庭負擔的最基礎險種，其他像是重大傷病險、手術險、失能扶助險等就必須要依照家庭的經濟能力、成員人數與年齡、經濟支柱的身份、家族病史等來判斷是否強化相關保障。

第二、盤點孤兒保單是否需要補強

不少長輩早期購買的保單，可能業務員早已離職，也沒有人來接續服務，成為「孤兒保單」，甚至長輩也忘了有這張保單。建議除了要定期盤點手上保單，確認服務人員外，也可以請接手的服務人員或熟識的業務人員協助進行保單健檢，審視當初投保的保障內容是否還符合目前個人及家庭的保障需求。舉例來說，過去的重大疾病險主要是以七大重症為主，但現在重大傷病險則是以全民健康保險的重大傷病證明涵蓋的範圍為主，應仔細比對。

第三、再次確認電話行銷保單保障範圍

很多人接到電話行銷的當下，因為金額小、很快就答應投保，投保後也沒有細看保單條款，到生病要申請理賠時，才發現投保的可能是意外險，或是其他無法理賠的險種，建議可從信用卡帳單去找出來自己是否有投保，並取得保單條款，了解自己透過電話行銷方式投保了哪些險種，才能在疾病或意外發生時，明確申請理賠。