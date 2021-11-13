這2年Covid-19的傳播造成全球的產業景氣重新洗牌，企業、上班族都是如此。隨著疫情受到控制，國內的內需消費開始出現回溫的跡象。

仔細觀察，這段期間各國股市及房市出現小拉回、停滯一下之後，就扶搖而上、持續走揚不停歇，這波行情跌破所有人的眼鏡。若疫情持續下去，個人沒有將資產佈局在股票、房地產這兩者的話，財富將可能被重新分配。

除了低利環境及資金回流之外，疫情也改變人的思維及優先順序，待在家中的時間變長，對於住宅的要求也提高，剛性需求大幅增加。近來一位住新竹的友人，原本準備好幫小孩置產的預算，因為這2年房價漲2至3成，資金開始有點緊繃，且這次全省各地的房價強強滾，有點出乎意外。

時序步入11月，我仍維持原先基調，拉回整理的機率還是比較高，指數內涵的表現會有過度人工鑿痕的感覺，短期操作上仍建議高出低進，不用太積極。增加一些現金部位，預留低接的空間會比較妥當。行情不用每天都要交易，這樣也不能保證能夠創造最大的獲利，倒是好好研究一下來年產業趨勢，以及有潛力的企業獲利表現，中長期持有，會有更好的投報率。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。