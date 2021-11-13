茭白筍富含水分，纖維含量也很豐富，更重要的是，每100公克熱量只有16大卡，但是吃起來非常有飽足感和咀嚼感。不論想減肥、促進消化或是補水潤腸，都是很好的選擇。網傳吃下有黑點的茭白筍，可以預防骨質疏鬆症，真是如此嗎？

●沒有「黑點」 就長不出美人腿

筊白筍雖然被稱為「筍」，口感也與筍近似，但完全不是一家人，反而跟稻米是親戚。筊白筍是一種禾本植物「菰」，因為受到菰黑穗菌感染，使得莖部分生組織異常活躍。當幼嫩莖部膨大成白皙筍體時，就是被稱為美人腿的筊白筍。一般看到筊白筍體上的黑點，就是菰黑穗菌形成的黑斑，並不是發霉。

筊白筍雖然被稱為「筍」，口感也與筍近似，但完全不是一家人，反而跟稻米是親戚。(示意圖/Shutterstock)

●吃筊白筍防骨鬆？有好處但很難達標

網傳吃下有黑點的茭白筍，可以預防骨質疏鬆症。對此，台灣癌症基金會解釋，實驗證實，菰黑粉菌是有預防骨質疏鬆，延緩骨質老化的功效，所以吃茭白筍時一定把黑點吃掉，的確對健康有益無害。不過一支茭白筍的菌量不多，過多的黑斑，會讓茭白筍吃起來老化空洞，也失去香甜的風味，沒有人想吃。因此想要靠吃進茭白筍的黑斑，就能防止骨鬆，是過於誇大的說法。

(資料來源/食品營養成分資料庫新版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●兩種人不要多吃 燙過再冰鎮口感最好

低熱量的茭白筍含有多種營養成分，鈣、磷、鐵、維他命A、C、B1、B2的含量都相當豐富，低熱量又高纖維，可養護心血管、促進新陳代謝、維持正常生理機能，對人體的健康極有助益。

不過要提醒的是，每百公克的筊白筍中，含鉀量超過219毫克，建議腎臟病、心律不整等需要低鉀飲食的患者，不要吃過量，並且最好用水煮，可以有效削減筊白筍的鉀含量。水煮過的筊白筍也可以泡進冰水中，提升爽脆口感和鮮甜度。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●挑選美人腿 先看腿體緊密細緻 筍皮勿過綠

現在正值新北市三芝筊白筍盛產旺季，專家指出，挑選時可選筍白結實、有份量，看來白皙細緻，同時筍身筆直、筍尖不要過綠為佳。同時雖然黑點是美人腿的正常特徵，但過多黑斑吃起來會空洞乾澀。

筊白筍不宜久放，鮮甜風味會逐漸流失。保存時最好連外殼一起，用濕紙巾包覆起來再放入塑膠袋，清蒸或水煮前再清洗，並且連包葉一起下鍋煮，更能保留原味。