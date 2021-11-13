時序進入秋冬，最近是否開始感受到些許的涼意？根據臨床醫學研究指出，秋季是心腦血管疾病的好發高峰期，不外乎因為早晚溫差大，再加上天地間萬物凋零，人們可能因此容易情緒低落，甚至過度抑鬱，直接導致腦中風、心肌梗塞或是心源性猝死……；尤有甚者，心腦血管疾病更是僅次於癌症，已連續多年蟬聯國人10大死因前3名，由於較無明顯病徵，很容易被忽略，使得重病率和致死率在無形中提高了，可說是致死於無形的一大隱形殺手，確實不可不防！

秋冬季＝心腦血管疾病高發期，如何預防？

根據世界衛生組織（WHO）研究報告統計指出，心腦血管疾病不亞於癌症威脅人類生命健康、已然躍居全球人類死亡的頭號殺手，全世界每年有1,790萬人因為心腦血管疾病喪命，其中又以心臟病和腦中風為最大宗。

心腦血管疾病總無情！至於台灣也不遑多讓，心腦血管疾病死亡總人數比癌症還要多，近幾年國內多位名人接連因為心腦血管疾病突然逝世，像是上（9）月中旬國內資深藝人龍劭華因為多年糖尿病舊疾併發心血管疾病、不幸昏倒猝逝，還有較早之前「小鬼」黃鴻升因為主動脈剝離、羅霈穎因為急性心臟衰竭、吳朋奉因為急性腦中風、劉真因為嚴重主動脈狹窄及高以翔因為心源性猝死……等。

說到秋冬季是心腦血管疾病的好發高峰期，專科醫師提醒，需特別留意5種心血管疾病，包括：冠心病、高血壓症、心力衰竭、心房顫動及腦梗死等，這5種疾病之間都有個共同點：秋冬季晝夜溫差大，受到寒冷刺激時，一冷一熱血管會突然收縮，從而影響心臟排血量，並出現心功能不全表現，輕則致病成殘、重則致死。