隨著時序來到秋冬，一年也逐漸邁向尾聲。今年度受到疫情影響，許多人生活步調大亂，到現在都還在逐漸恢復當中，不過越是到年關，越要留意身體狀況。這陣子各星座應該注意哪些健康警示，知名易經專家陶文一一點出。

●白羊座（牡羊座）/健康運勢：

頸部、關節與腳部，容易痠、痛、麻

天星磁場對於健康容易造成影響的部位在頸部、關節與腳部。白羊們最需要保養的將會是口、舌、喉和牙齒，平日多喝水滋潤喉嚨，少吃刺激性食物，也需要提防因為時序變化而引起的感冒。多運動是保健的好策略，不過還是需要提防運動傷害。

●金牛座/健康運勢：

務必防摔倒 關節、牙齒、骨骼，問題出現前請防患未然

關節、牙齒、骨骼是金牛座格外需要養護的部份，而金牛大姐大哥們則宜提防摔倒，傷及骨骼，不利健康。鈣質要攝取足夠，則是今年的另一門養生課題。降低應酬機率，讓生活更規律，整體運勢就會更順遂。多安排尋幽訪古的知性之旅，讓情緒、身體與心靈都得到滋養。

●雙子座/健康運勢：

容易拉傷、閃到腰

不利健康的星曜出現在雙子們的腰部，需要謹慎面對運動傷害，筋骨方面的保養更是刻不容緩。坐骨神經方面的問題，非到不得已請勿輕易嘗試動刀。另外頭部的保護也十分重要，沒事多休息與休閒，有助於壓力的舒緩。睡眠是最好的療癒，也是釋放腦壓的理想策略。

●巨蟹座/健康運勢：

多喝水、少憋尿

沒事多喝水，多喝水沒事。巨蟹們保健養生第一要素就是水分的攝取要充足，憋尿是影響健康的行為，膀胱炎與腎臟炎都容易因此發生。個人衛生的維護需要多一份心思，而居住的環境也需要調整的更加舒適，除了容易得到好風水之外，對於睡眠與情緒的調理具有很大的助益。

●獅子座/健康運勢：

多放鬆脊椎、根絕下腰背痛

別勞累了！很矛盾的說法，要馬兒好，又要馬兒不吃草。運勢活絡的今年，想不勞累恐怕不容易，不過還是有必要妥善規劃時間，無論如何都需要安排休息的時間，以免不知不覺就過勞了。找時間鍛鍊背脊肌肉群，為了保護腰椎，避免下腰背痛的困擾。女獅子則宜留意生殖系統的保健。

●雙女座（處女座）/健康運勢：

多保養腸道、解決便祕問題

腸胃保健雙女座的重要課題，飲食宜多元化，纖維食物的充分攝取十分重要，因為這一年最容易出現的消化不良與便祕的問題。工作壓力要安排釋放與舒緩的機會，否則肝膽方面的養護必須付出更多的心力。適度的運動是必須的，而工作領域的環境也需要用心布局，陽光充足，空氣流通，動向順暢，就是好風水。

●天秤座/健康運勢：

多做有氧運動讓血管變健康

子女運勢頗佳，是個孕育優質下一代的好流年。歡樂指數與健康息息相關，每天開心，日日健康。氧氣是今年健康運的重要元素，除了多做有氧運動外，慢跑與快走都是強化心臟健康的好方法。對於很忙的天秤座，每天步行一萬步以上，也同樣可以獲得健康，而腰背的不舒適亦可獲得改善。

易經專家陶文。(圖/時報出版提供)

●天蠍座/健康運勢：

增強大腦免疫力，適度地運動可以幫助腦壓的釋放

雖然流年氣息是理想的，而生活節奏也是快速的，不過靜下心，放緩步伐，更換心境的星盤情境依舊宜掌握，因為對於健康是有利的。情緒管理十分重要，腸胃疾病與之息息相關，適度地運動可以幫助腦壓的釋放。休息是為了走更遠的路，千萬別讓遊戲因為過度消耗而提前結束。

●人馬座（射手座）/健康運勢：

沒事多戴口罩，預防上呼吸道感染

呼吸道的保養十分重要，天候與溫差變化是關鍵，沒事多戴口罩，既保護呼吸系統，同時也避免流感上身。平時多準備一件薄外套，外出和辦公室冷氣房都可披上。過於刺激的食物少碰為妙，只為了避免喉嚨發炎。情緒管理需要多一份心思，只為了減少免疫系統的刺激。

●山羊座（摩羯座）/健康運勢：

養肺顧氣管，多運動增強免疫力

營養均衡是山羊座的重要功課，呼吸道的保養也同步重要。就中醫的角度來說，上焦是山羊們特別需要調養的部份。久坐的山羊們，除了要給自己一張舒適合乎人體工學的椅子外，多做一些輕微的運動，鍛鍊背脊肌肉才不至於讓脊椎受到傷害。冥王星主事的霸氣年，還是需要給身體休息的時間。

●寶瓶座（水瓶座）/健康運勢】均衡飲食吃出好體質

均衡飲食是寶瓶的必須，活動力大的元素，營養的補給十分重要。另外，為了增加喉嚨的保養，刺激性食物少用，同時也需要多滋潤喉嚨。平日宜酌量運動，維持筋骨的靈活，年長寶瓶有必要提防摔跤的問題。寶瓶可以好奇，但行動之際必須專心，邊走邊看手機的習慣需要修正。

●雙魚座/健康運勢：

養腸道，擺脫消化不良

將居家和辦公室重新布局，讓陽光與空氣充滿，就等於健康滿分。腸胃保健是今年的健康要務，刺激性食物不宜過量，專心用餐以免消化不良。建議多安排戶外活動，接觸大自然容易提升雙魚們守護星的正能量，情緒與壓力能夠得到舒緩，健康與運氣都有機會獲得正向提升。

本文摘自：【2021牛年開財運賺大錢】時報出版一書