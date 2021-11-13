台積電日前宣布拍板赴高雄楠梓設廠，將設立生產7奈米、28奈米晶圓廠，市場料台積電進駐將帶動當地房價水漲船高，有網友近期發現，他已故的父親早在50年前，就在楠梓區旁邊買下整棟透天厝，如今房子已經在他名下，「我現在是不是財富自由了？」。

1名網友在社群平台PTT上發文，稱爸爸雖然已經過世，印象中他爸爸一直都是很老實的人，但最近這2天，深感爸爸的眼光非常精準，因為早在五十年前，就在台積電未來即將蓋廠的旁邊，買下了1整棟透天厝。

原PO表示，如今那棟房產在爸爸過世後，已經轉登記到他名下，雖然是老房，但也有著80坪的地，耳聞房仲朋友估價，一坪上看60萬，「我現在是不是已經算是財富自由，人生勝利組的一員了」。

貼文曝光後，羨煞眾網友，「讚，老爸厲害」、「恭喜，真的要好好感謝老爸」、「賺爛了賺爛了」、「你這輩子可以不用工作了，爽死」、「別人的老爸總是不會讓人失望」、「要珍惜」、「羨慕」、「厲害，上看60」、「我覺得你眼光比較精準，選對老爸」。

但有部分網友認為，50年前根本連台積電都還沒有，純粹運氣問題，「眼光精準？不就賽到的而已」、「50年前？這跟眼光有什麼關係」、「50年前買應該也是想種田才買的吧」、「50年前台北隨便買都賺爛了」、「那個時候，在台北隨便買，都是財富自由」。