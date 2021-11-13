一名年僅20歲女性，不菸不酒，兩週前開始出現嚴重頭痛、後頸僵硬，頭部彷彿被人用鐵鎚擊中，對生活及工作造成影響。求診後發現有一顆型態不規則的腦動脈瘤，在醫師的建議下，接受「新型血流導向裝置」治療，術後兩天順利出院，頭痛問題解決了，生活品質大大改善，患者得以繼續開拓青春人生。

●女性、更年期、三高患者 恐成為腦動脈瘤的危險群

收治患者的高雄醫學大學附設中和紀念醫院影像醫學部楊宜曉醫師表示，此年輕個案是非典型案例，通常腦動脈瘤好發於45-65歲，女性較男性略多，尤其更年期、三高患者、長期菸酒者更要注意。

大部分患者平時無神經學症狀，只有少數患者會以頭痛、複視、垂瞼來表現。當腦動脈瘤破裂時，會伴隨動脈瘤破裂後才會有的劇烈頭痛、後頸僵硬、意識昏迷等症狀。

「腦動脈瘤不是腫瘤」楊宜曉醫師指出，腦動脈瘤是因為動脈管壁發炎、受傷、修復不完整，導致局部血管壁薄弱，在血流衝擊下漸漸膨大，當血管壁承受不了時，就會破裂出血。腦動脈瘤破裂出血時，倘若沒有積極治療，患者的死亡率超過三成。即使是經過妥善的醫療照護，仍有近三成的患者無法免除後遺症。

●腦動脈瘤治療新選擇 助降低術後復發率

發現有腦動脈瘤時，醫師會安排數位減像血管攝影檢查，評估腦動脈瘤的位置、大小、形狀，進一步提供合適的治療方案。楊宜曉醫師說明，前顱窩3公釐以下的腦動脈瘤需要長期追蹤、評估風險，超過5公釐、或是位在後顱窩的腦動脈瘤，會建議積極治療。

腦動脈瘤的治療方法除了外科開顱夾閉，還有神經血管介入栓塞。神經血管介入栓塞是微創手術，不僅能減少組織破壞、縮短恢復期，也能避免開顱手術可能有的併發症，使用「新型血流導向裝置」透過將血流導向，避免血流衝擊動脈瘤，協助血管內壁細胞重建，更能降低腦動脈瘤復發機率，是治療腦動脈瘤的新選擇。

●規律作息、避免三高 降低罹病風險

楊宜曉醫師也提醒，腦動脈瘤的形成往往難以察覺，隨著腦動脈瘤日漸膨大，破裂的風險也越來越高。民眾宜注意生活作息、減少刺激性食物、控制高血壓與高血脂、避免菸酒，從自我健康管理開始，降低動脈瘤發生及破裂的風險。