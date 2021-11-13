營養保健品的食用方式、時機和劑量都是學問，選對、吃對，健康才能加分。

●Ｑ：吃太多營養保健品會洗腎嗎？攝取過多有什麼危險？

→Ａ：過量食用對人體有害。中山醫學大學營養學系教授王進崑認為，維生素、礦物質是微量營養素，不像3大營養素（蛋白質、脂質、醣類）需求這麼大。飲食不均衡有可能缺乏，但攝取過多就會中毒甚至致癌，例如脂溶性維他命A、D、E、K和礦物質對身體的負擔較大，長期攝取過多會中毒、傷害肝腎、結石、血鈣，所以食用脂溶性維他命和礦物質保健品時最好先諮詢醫師。

但如果不是刻意吃太多，或吃的方式不正確，其實並不危險。劉博仁表示，脂溶性維他命吃到出問題甚至致癌，需要相當高的劑量，例如之前香港一位母親給孩子吃大量富含維他命A的魚肝油，導致肝中毒。水溶性維他命如B群也不能吃太多，廖偉呈指出，B6、B9都有上限值，B3吃太多皮膚會刺、癢，加上有些產品有賦形劑，吃太多也會有問題。

●Ｑ：營養保健品過了保存期限還可以吃？

→Ａ：不要繼續吃。劉博仁指出，保存期限是指產品未開封的狀態，開封後就要儘早服用，最好6個月內吃完。保存時也要注意，存放在乾燥、陰涼、不見光的地方較適合。廖偉呈也提醒，許多產品內會有棉花和防潮劑，都要記得取出，因為兩者會吸收濕氣，更容易造成產品壞掉。

●Ｑ：每種營養保健品建議食用時間不同，一定要分開吃？

→Ａ：不需要分開吃。營養保健品一般會有餐前、餐後吃的分別，但現代人生活忙碌很難顧及。劉博仁表示，一把抓直接吃下肚雖然吸收上有差別但不會差太多，基本上沒問題。

但會相互競爭的營養素如鈣、鐵質，就要至少間隔2小時或隔餐吃。有些人會吃排油錠減肥，就不要跟脂溶性營養素一起吃。

廖偉呈也認為，只要按照建議劑量或專業人員指示服用，一般不會有問題，而且有些營養保健品一起吃會增加彼此的吸收率，例如鐵跟維他命C、葉黃素和魚油。

●Ｑ：感冒藥、止痛藥、胃藥，需與營養保健品間隔吃？

→Ａ：一般的藥物不需要，如果擔心可以相隔半小時再吃。但劉博仁表示，胃藥會影響吸收效果，保健品會影響抗生素、化療藥物的效果，所以建議間隔2小時。廖偉呈也認為不用特別分開來吃，如果真的有疑慮可以拿藥單諮詢藥師。另外，如果吃腸溶錠的保健品就不要跟制酸劑一起吃，腸溶錠是讓成分到小腸才釋放和吸收，但制酸劑會使胃中呈現偏鹼的環境，會讓成分提早釋放，產生不必要的副作用。止痛藥如乙醯胺酚不會有影響，但布洛芬比較傷胃，又跟比較具刺激性的鐵劑一起吃，胃的傷害就比較大。

●Ｑ：習慣喝咖啡、茶提神，會影響營養保健品效果嗎？

→Ａ：會，最常見的就是單寧酸會拮抗礦物質的吸收，所以要分開來吃。顏佐樺也說，咖啡和茶都含有咖啡因，會阻礙鈣、鎂、鐵的吸收，另外這些飲品會利尿，會讓B群加速排出體外，所以要避開。